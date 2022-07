Barco e parque solares vão ser inaugurados no Dia da Culatra

Efeméride, celebrada a 19 de julho, assinala a criação da Associação de Moradores da Ilha da Culatra (AMIC).

Na terça-feira, dia 19 de julho, «celebramos uma data importante na Culatra, o Dia da Ilha, data que assinala a criação da Associação de Moradores da Ilha da Culatra (AMIC), uma Associação representativa da comunidade piscatória residente», refere Sílvia Padinha, presidente daquele coletivo que soma 35 anos.

Com a exceção dos dois últimos anos em que, «devido à pandemia, não efetuámos qualquer manifestação ou celebração, mas sempre celebrámos a data, estando prevista este ano a inauguração do nosso parque solar instalado na Ilha, assim como do primeiro barco do sector pesqueiro movido a energia solar, com vista à descarbonização da Ria Formosa, ambos integrantes no nosso projeto Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável» e financiados através do Programa Mar2020.