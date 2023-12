Banho do Ano Novo assinala início de 2024 na Fuseta

Cumprindo a tradição, o 1º Banho do Ano Novo está marcado para a Praia dos Tesos, na Fuseta, às 10h30 do dia 1 de janeiro de 2024.

Com organização da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, a Zona Ribeirinha da Fuseta volta a comemorar a passagem de ano, com «um grandioso» espetáculo de fogo-de-artifício e animação musical, seguindo-se o Banho do Ano Novo, num programa de entrada livre.

O ano de 2023 despede-se com um baile, no dia 31 de dezembro, a partir das 22h00, com o grupo fusetense «Tons de Baile» e 2024 entra ao ritmo do DJ Pantaleão, ex-locutor e animador no antigo programa televisivo Big Show SIC.

À meia-noite, as boas vindas ao ano novo serão dadas com um «grande e colorido espetáculo» de fogo-de- artifício, na Praia dos Tesos.

E como já é da tradição, no dia 1 de janeiro com início às 10:30h, a Praia dos Tesos será o local de encontro para o 1º Banho do Ano Novo, uma iniciativa que tem crescido todos os anos, sendo esperados mais de uma centena de corajosos banhistas.