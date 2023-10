Banco Alimentar do Algarve vence prémio e vai ajudar famílias carenciadas

Banco Alimentar do Algarve vence Prémio MSD Maria José Nogueira Pinto e vai receber 15 mil euros para construir uma plataforma digital.

O Banco Alimentar do Algarve foi distinguido com o Prémio MSD Maria José Nogueira Pinto, que vai na 11° edição.

A cerimónia de entrega do prémio decorreu no Palácio dos Marqueses de Fronteira, em Lisboa, e contou com a presença do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e de Manuel Pizarro, ministro da Saúde, no dia 11 de outubro.

O quarto maior Banco Alimentar do país vai receber 15 mil euros para a construção de uma plataforma digital de gestão e distribuição para melhorar a entrega de alimentos aos mais carenciados na região.

O «E-Integrar» surge no âmbito da Associação Pró-Partilha e Inserção do Algarve, com o propósito de dinamizar o Banco Alimentar do Algarve.

O projeto pretende colmatar as necessidades essenciais da população sem que as mesmas se tenham de expor publicamente.

O «E-Integrar» permite cruzar toda a informação dos interessados em receber apoio e garante que os alimentos cheguem a quem realmente precisa. Além disso, pretende impor maior justiça e equidade na distribuição dos alimentos.

Em colaboração com a Universidade do Algarve (UAlg) a Administração de Saúde (ARS) do Algarve e a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, o «E-Integrar» tem em conta os critérios nutricionais dos alimentos, de modo a preparar cabazes mais saudáveis.

Nuno Cabrita Alves sublinha que esta é «uma vitória que vinca o trabalho do Banco Alimentar do Algarve e destaca a sua posição no país».

«É importante agradecer a todos os parceiros, instituições e voluntários que sempre apoiaram o Banco Alimentar do Algarve», frisa o presidente da instituição.

O trabalho sazonal ligado ao turismo, os salários baixos e o aumento da inflação fizeram aumentar os pedidos de ajuda ao Banco Alimentar do Algarve.

«Contamos, mais do que nunca, com o apoio dos voluntários para conseguirmos apoiar os milhares de famílias carenciadas», apela Nuno Cabrita Alves.

Neste momento, o Banco Alimentar do Algarve ajuda 22.500 pessoas, um número que ultrapassa as 15.500 pessoas que estavam a ser apoiadas no período pré-pandemia de COVID-19.