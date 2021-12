Balcão Único da Câmara de Silves estará encerrado a 3 de janeiro

Para transição do orçamento para 2022.

A Câmara Municipal de Silves informa que, no próximo dia 3 de janeiro de 2022, segunda-feira, todos os serviços de atendimento ao público do Balcão Único, localizado no edifício dos Paços do Concelho, estarão encerrados.

O encerramento dá-se por motivos de transição do orçamento para o ano 2022 no sistema contabilístico.

A autarquia pede «a compreensão dos munícipes», relembrando «a necessidade da continuidade do cumprimento de regras de segurança específicas, nomeadamente a utilização obrigatória de máscara e o cumprimento das regras de etiqueta respiratória e de distanciamento social».