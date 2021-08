Balcão digital do município de Faro já está a funcionar

Município de Faro já tem balcão digital. Nova ferramenta está online desde esta terça-feira e vai permitir uma melhoria do serviço na ótica do atendimento.

O município de Faro informa que, no âmbito do avanço na execução das suas estratégias digital e de comunicação, reposicionou a sua presença online a partir desta terça feira, dia 10 de agosto, colocando ao dispor dos munícipes e dos demais agentes económicos o Balcão Digital.

Com a crescente disponibilização de serviços e formulários ao longo dos anos, verificou-se alguma dispersão da oferta de serviços, disseminação de formulários no portal do munícipe e no sítio da Câmara Municipal de Faro e falta de clareza entre as distintas presenças online do município.

Nesse âmbito, também as contingências impostas pela pandemia geraram um alargamento do número de serviços disponibilizados pela internet.

Assim, no âmbito do projeto Simplex 2.0, da responsabilidade dos municípios do Algarve Central, com cofinanciamento do Programa CRESC Algarve 2020, foram identificadas as melhores e mais recentes práticas neste domínio, das quais se destacam a maximização da disponibilidade de serviços de modo digital; o recurso ao serviço Autenticação.Gov (Cartão do Cidadão e Chave Móvel Digital) e melhoria do serviço na ótica do atendimento.

Com o Balcão Digital, o município passa a dispor de novo espaço com um foco nos serviços disponibilizados online, um catálogo de serviços alinhado com uma estrutura intermunicipal e concentração de formulários e sistematização de acordo com o catálogo.

A disponibilização dos Serviços Online, ou seja, uma nova geração de formulários inteligentes que não só maximizam o preenchimento automático de campos como interagem diretamente com as aplicações do município, permite reduzir etapas na submissão de pedidos e aumentar a eficiência dos processos, uma vez que os pedidos passam a ser instruídos de forma mais completa.

Por estarem diretamente integrados com o serviço Autenticação.Gov (ou seja, dependem do uso de Cartão de Cidadão e Chave Móvel Digital), os serviços online só estarão, numa primeira fase, acessíveis a pessoas singulares com representação própria.

No caso das pessoas coletivas e procuradores, o município aguarda um desenvolvimento que permita que tal venha a ser possível, com recurso a um serviço de autenticação completamente seguro e salvaguardando a privacidade de dados.