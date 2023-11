Bakie: as bolachas gigantes artesanais já chegaram a Faro

As bolachas gigantes Bakie já chegaram a Faro com receitas de autor, diversos sabores e confecionadas para todos os momentos.

O conceito ainda é recente em Portugal, e a Faro chegou em junho ao número 10 da Rua General Teófilo da Trindade. O cheiro a bolachas quentes acabadas de sair do forno que se sente por quem ali passa nas primeiras horas da manhã, não deixam o novo espaço passar despercebido. Chama-se Bakie e trata-se de uma loja que serve bolachas gigantes «para todos os momentos. A missão é ser presente e estar presente. Seja qual for o estado de espírito, o momento é sempre o ideal para comer ou oferecer uma bolacha. O dia fica melhor. E esse é o intuito da Bakie». Quem o afirma é Andreia Santos, de 37 anos, brasileira, residente no Algarve desde 2004, empreendedora e responsável pelo novo espaço.

Foi um problema de saúde que surgiu há dois anos, que fez com que Andreia Santos se visse obrigada a despedir-se do seu trabalho em Vilamoura, como administradora de propriedades. No tempo que esteve parada, começou a pensar em alternativas para a sua vida profissional. «Pensei em criar algo relacionado com roupa, mas é um mercado muito saturado. Sabia que queria algo novo e diferente porque gosto de inovar. Encontrei as bolachas gigantes e percebi que em Faro não havia oferta desse género. Comecei a testar as receitas e deu certo. Foi aí que percebi que era isso que queria fazer. Apaixonei-me por este mundo e é a primeira vez que estou nesta área. Não tenho qualquer formação em pastelaria», conta ao barlavento.

As receitas finais, criadas por Andreia, demoraram dois anos a desenvolver e encontrar um espaço na capital algarvia também não foi fácil, mas hoje são dezenas as bolachas gigantes que saem, todos os dias, de manhã e à tarde, do forno da Bakie para a vitrine. «Todos os dias estão frescas e quentes», garante. E são sete as opções base à escolha: pepitas de chocolate, red velvet, lotus biscoff, nutella, churros (doce de leite com canela), double chocolate e kinder bueno. Também há edições especiais, voltadas para a sazonalidade dos produtos, como por exemplo a última, bolacha de lima e frutos silvestres, «que foi um sucesso», nas palavras da brasileira, «pelo que é uma pena não as conseguir produzir o ano inteiro, mas é impossível». Para o inverno e a época natalícia que se aproxima, nas vitrines vão ser incluídas bolachas com especiarias, gengibre, chocolate branco caramelizado com macadâmia, entre outras que a responsável não quis ainda revelar.

A bolacha que mais vende é a de pepitas de chocolate e, de acordo com Andreia Silva, são raros os clientes que se ficam apenas por uma. «As pessoas gostam de comprar para levar. Comem na loja uma ou duas, mas a maioria compra sempre mais que uma unidade para poder oferecer», assegura. «Para o tipo de negócio, em que a maioria das pessoas não conhece este conceito, principalmente faixas etárias mais elevadas, a Bakie está a correr muito bem. Tenho muitos clientes habituais e é muito gratificante saber que estou a fazer um bom trabalho», refere a brasileira ao barlavento.

Um dos fatores que torna a nova loja acolhedora, além das vitrines recheadas de bolachas que não deixam os mais gulosos indiferentes, é o atendimento. Andreia Silva, que trata de todo o negócio sozinha, desde a produção às vendas, faz questão de cumprimentar todos os clientes que já conhece pelo nome próprio. Por outro lado, quem entra pela primeira vez na Bakie, «pergunto sempre pelo nome, porque gosto dessa ligação. As próprias pessoas já me chamam Bakie e eu tenho o cuidado de querer saber o nome dos clientes e cumprimentá-los assim que entram. Tenho uma lista infindável de nomes na minha cabeça», brinca.

Este cuidado aliado à qualidade e ao sabor das bolachas gigantes, também se reflete no número de encomendas, que já correm mundo. «Percebi que aqui em Faro há muitas pessoas que quando viajam, fazem questão de comprar para oferecer. E não só, as pessoas estão a gostar tanto que as bolachas estão a ir para outros continentes. Para os Estados Unidos da América já foram várias vezes porque tenho clientes que vivem entre cá e lá e gostam muito de levar. Inclusive, já consideraram a bolacha de pepitas de chocolate a melhor que já comeram na vida. Sempre que vêm a Faro, compram várias para levar. Isto já aconteceu diversas vezes em apenas cinco meses. Para a Inglaterra também já foram, através de um cliente que acabou por dar o feedback da família a dizer que, na opinião deles, as bolachas Bakie são melhores do que uma marca inglesa bastante conhecida e no mercado há mais de 20 anos. Esse foi o maior elogio que tive. Dá-me muita motivação. Além disso, sei que também já foram para a Irlanda. Em Portugal, já perdi a conta dos sítios. Lisboa, Porto e Coimbra sei que são alguns», afirma.

Fazer envios de bolachas pelo correio é o próximo passo. «A primeira fase é podermos enviar para todo o país. O website está a ser criado com essa finalidade. Depois disso, é passar a barreira internacional e poder enviar para qualquer parte do mundo, mas isso será um futuro mais longínquo», aponta.

Para já, começam também a surgir pedidos em quantidades maiores, para eventos, mas o destaque vai para a bolacha bolo de aniversário. «Foi criada por mim, é num tamanho ainda mais gigante, tal e qual um bolo de aniversário. E têm tido imensa saída. As pessoas estão a gostar muito e a verdade é que são uma ótima alternativa para quem não gosta dos bolos tradicionais ou para quem é muito fã de bolachas», explicita.

E não há desperdício na Bakie? «Claro que há dias em que se vendem mais bolachas e outros em que sobram algumas. Mas para este último caso, estou em fase de testes para desenvolver um produto novo. A ideia é, com essas bolachas que sobrarem, picá-las e banhá-las em chocolate, para serem um snack mais pequeno. É uma ótima ideia para evitar desperdícios. Aqui são sempre frescas, mas em casa aguentam bem cinco dias», responde a empreendedora.

Para o futuro da nova loja, planos não faltam. «O próximo passo é lançar os sabores de inverno e um chocolate quente caseiro, muito idêntico ao tradicional. Depois quero desenvolver receitas para pessoas que têm restrições alimentares, por exemplo que sejam vegan. Um dia mais tarde, gostava de conseguir abrir mais Bakies e ter, talvez, uma Loja Pop-up no centro comercial. Quero crescer e quero expandir. Por enquanto estou sozinha no negócio, mas o meu irmão já se está a preparar para me vir ajudar e transformar a marca num negócio familiar. Além disso, gosto mesmo muito de inovar e a verdade é que tenho ideias para outros projetos que ainda não existem cá em Faro», conclui Andreia Silva.

As bolachas da Bakie têm preços que começam nos 2,20 euros e para mais informações basta contactar através das redes sociais (@bakie.pt). Está aberta de segunda a sexta-feira, entre as 10h30 e as 19h30, sendo que no mês de dezembro vai passar a abrir às 11h00.