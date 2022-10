O município de Albufeira convida residentes e turistas a juntarem-se ao programa de comemorações do Halloween, de 29 a 31 de outubro.

À semelhança de edições anteriores, o Largo Engenheiro Duarte Pacheco, a Rua 5 de Outubro e a Avenida Sá Carneiro vão estar decoradas a rigor, num cenário onde não falta o Túnel dos Horrores e muitas personagens assustadoras.

O programa integra concursos, artes performativas, música, dança, pinturas faciais, desfiles fantasmagóricos, uma Spooky Run, entre outras várias surpresas.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira congratula-se com mais uma edição do Halloween, uma iniciativa que ano após ano, tem vindo a granjear fãs entre miúdos e graúdos, não só de Albufeira mas também de outras zonas do Algarve, potenciando a economia local, durante a época baixa.

José Carlos Rolo sublinha que «esta é mais uma iniciativa que confirma que Albufeira tem grande atratividade durante todo o ano e que o Halloween, apesar de não ser uma tradição originalmente portuguesa, veio para ficar», aproveitando para agradecer aos comerciantes e restantes parceiros, sem os quais a realização do evento não seria possível.

No sábado, 29 de outubro, às 20h30, pelo palco do Largo Eng.º Pacheco vão desfilar os concorrentes dos concursos de «Abóbora Original» e o «Monstro (a) mais Belo (a), seguindo-se às 21h30, a performance «O Castelo do Mago» pela Associação Satori, uma adaptação da lenda das Mouras Encantadas ao espírito do Halloween. Na Rua 5 de Outubro está programada a atuação do DJ Serginho pelas 22h00, acompanhada por cocktails de Halloween, pela Associação Barmen de Albufeira.

No segundo dia, 30 de outubro (domingo), o palco do Largo Eng.º Duarte Pacheco recebe um espetáculo cheio de ritmo pelos KIDS – Karen`s International Dance Studios.

Na segunda-feira, dia 31 de outubro, as celebrações começam mais cedo, pelas 19h00 com um desfile fantasmagórico que vai percorrer a baixa da cidade, acompanhado pela Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, zombies, cuspidores de fogo, bailarinas, andarilhos e outras personagens, a que se junta a Banda Al Fanfare.