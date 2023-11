Faro: Bacalhau lamenta «revisão possível de um PDM quase desatualizado»

Rogério Bacalhau manifestou estar «muito dececionado» sobre a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).

A revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Faro é a «possível» e o documento arrisca ficar desatualizado quando planos de ordenamento de âmbito regional forem revistos, lamenta à Lusa Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro.

Além do calendário a duas velocidades entre a revisão do PDM de Faro, em discussão pública até ao dia 5 de dezembro, e a atualização de outros documentos estratégicos, o autarca critica ainda as exigências de entidades com parecer vinculativo, que acabam por limitar a estratégia do seu executivo.

«Não é um problema da Câmara Municipal de Faro, é um problema institucional, ao fim ao cabo, de todos os municípios. Nós já tivemos a fase dolorosa de discussão disto e agora apresentamos o PDM que é aquele que é possível, não é aquele que nós gostaríamos de ter», resumiu o autarca.

O PDM de Faro foi originalmente aprovado em 1995 e o procedimento de revisão iniciado em 2016, num processo lento que Rogério Bacalhau justifica com o número de entidades da administração central envolvidas e o poder que têm em mãos.

«Há mais de 40 entidades a dar parecer sobre o PDM, em que grande parte delas, pelo menos um terço, [tem parecer] vinculativo. Nós tivemos a segunda reunião de concertação em agosto de 2021 e houve quatro entidades que deram parecer negativo», disse o autarca eleito por uma coligação liderada pelo Partido Social Democrata (PSD).

Segundo Rogério Bacalhau, só agora, dois anos depois, é que se conseguiu «que essas entidades dissessem aquilo que queriam pôr lá para poder ser aprovado», lamentou.

O autarca manifestou estar «muito dececionado», porque tinha «outra ideia» sobre o PDM: «infelizmente, não é o município propriamente que faz o PDM. Nós temos o trabalho e a obrigação, mas depois quem manda nas regras que lá estão não somos nós»

Rogério Bacalhau considerou, ainda, que o processo «está mal concebido», porque o PDM tem de respeitar as regras de planos que «já deviam estar revistos» pela administração central, como o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, da Orla Costeira Vilamoura/Vila Real de Santo António ou o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve.

«Para a administração local há prazos para fazer isto, infelizmente, para a administração central não há», sublinhou, constatando que, quando «a administração central cumprir a sua obrigação» e revir aqueles planos, o PDM de Faro ficará «desatualizado e em contradição com algumas normas»,

Face a estas limitações, a estratégia do executivo liderado por Rogério Bacalhau de «alargar os perímetros urbanos» para poder disponibilizar mais terrenos para habitação a custos controlados, acabou por não avançar.

Também casos de edificação dispersa, com habitações de famílias que têm pequenas atividades económicas, vão ficar por regularizar: «não nos deixaram, na prática, resolver esses problemas», alegou.

Entre as principais mudanças, há a introdução do conceito de cidade alargada, que juntará, «de forma contínua», o núcleo urbano da cidade de Faro ao de Montenegro e Gambelas, numa freguesia do concelho em que estão situados o aeroporto e um polo da universidade.

O PDM revisto define também a construção de uma estação intermodal, no Patacão, junto à Estrada Nacional (EN) 125, de um Parque de Feiras e Exposições entre Faro e Patacão, e o alargamento da plataforma logística onde já existe o Mercado Abastecedor da Região de Faro, na freguesia de Estoi.

«Estão são, de alguma forma, três estruturas estratégicas para o posicionamento de Faro relativamente ao Algarve, mas também para criar melhores condições de mobilidade, instalação industrial e fruição em termos culturais», destacou.

Depois da discussão pública e da análise das participações, o documento deverá ser levado a votação em reunião de Câmara e em Assembleia Municipal no primeiro trimestre de 2024.