Avião da Ryanair vindo de Londres para Lisboa aterra de emergência em Faro

Um avião da companhia aérea Ryanair, vindo de Londres para Lisboa, aterrou hoje de emergência no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro.

Um Boeing 737-8AS, registo EI-ENN, da Ryanair, que fazia o voo FR1080 / RYR945Q, do Aeroporto de Stansted, em Londres, com destino a Lisboa, aterrou de emergência ao final da manhã de hoje, no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, para onde terá divergido.

A aeronave, que tinha outros voos escalados para o dia de hoje, entretanto cancelados, aterrou sem incidentes e com todos os passageiros em segurança, segundo fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

Em declarações à Lusa, a mesma fonte adiantou que, cerca das 12h00, foi ativado o Plano de Intervenção de Emergência do Aeroporto, mas o dispositivo de 69 operacionais e 30 veículos não chegou a ser empenhado porque a aterragem foi bem-sucedida.

«Foi uma aterragem efetuada com sucesso, tratou-se de uma falha da aeronave em voo e era um Boeing 737 da companhia Ryanair», sem conseguir avançar mais detalhes.

Numa declaraçao oficial ao barlavento, a Ryanair esclarece que «este voo de Stansted para Lisboa foi desviado para Faro devido a um pequeno problema técnico com a aeronave. O avião aterrou normalmente, os passageiros desembarcaram e a foi inspecionado por engenheiros de manutenção. Para minimizar os transtornos, a Ryanair organizou um transporte alternativo para os passageiros com destino a Lisboa, que partiu no início da tarde de hoje».

Ainda segundo a companhia aérea, como medida de precaução, a tripulação declarou «Pan Pan» ao controlo de tráfego aéreo, chamada para dizer que existe uma emergência a bordo, mas que não há perigo imediato de vida ou risco para a aeronave.