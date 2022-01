Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé firmou na manhã de ontem, dia 18 de janeiro, as primeiras escrituras da Circular Norte de Loulé.

O presidente da Câmara de Loulé firmou esta manhã as primeiras escrituras referentes aos terrenos a utilizar na empreitada da segunda fase da Circular Norte de Loulé.

Foi dado mais um passo importante para a concretização deste projeto estruturante ao nível da circulação rodoviária.

E se o congestionamento de tráfego no centro da cidade, em particular de veículos pesados, é hoje um dos problemas para quem circula em Loulé, esta obra permitirá acabar com estes constrangimentos que contribuem também para o aumento das emissões de CO2 para a atmosfera.

«Visto tratar-se de uma área extensa, com 50 parcelas de diferentes proprietários, muitos deles ausentes do país, é necessário passar por um processo negocial, nomeadamente a assinatura de todas as escrituras, que levará o seu tempo», explica o presidente Vítor Aleixo.

A construção do novo troço irá desenvolver-se entre a rotunda das Barreiras Brancas da EN 270 e a rotunda Querença/Ameixial na EN 396 (onde termina atualmente a 1ª fase da Circular Norte de Loulé, já construída), numa extensão de 1.772 metros.

O orçamento previsto para a realização desta empreitada é de 3.867.480,00 euros.