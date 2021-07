Autocarro que estimula a criatividade das crianças passa por Portimão

Creactivity Bus faz parte de um projeto itinerante patrocinado pelo BPI e Fundação «La Caixa».

O autocarro do projeto itinerante «Creactivity» vai ficar estacionado na zona ribeirinha de Portimão entre os dias 12 e 16 de julho, visando despertar o engenho, a destreza e a criatividade das crianças do concelho a partir dos seis anos.

A Creactivity Bus faz parte de um projeto itinerante patrocinado pelo BPI e Fundação «La Caixa», com o objetivo de fomentar a conceção e o desenvolvimento de soluções originais para problemas simples, possibilitando às crianças participar em workshops com materiais do dia-a-dia e com ferramentas de baixa e alta tecnologia, no sentido de darem vida às suas próprias ideias através do espírito empreendedor, da cooperação e da reflexão.

Os workshops, dirigidos a crianças do município, decorrerão das 10h00 às 14h00 e entre as 16h00 e as 20h00 nos quatro dias em que o veículo estará estacionado em Portimão, sob reserva prévia pelo telefone 308 802 699 ou por e-mail. Existe ainda a possibilidade de visitas de exploração livre.

A Câmara Municipal de Portimão, através da Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, colabora com este projeto pedagógico.