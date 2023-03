Autarquia testou plano de emergência do Mercado Municipal de Loulé

A Câmara associou-se ao Dia Internacional da Proteção Civil com um teste ao plano de emergência do Mercado Municipal de Loulé.

Este ano, em vez do 1 de março, as atividades tiveram lugar esta quarta-feira, dia 8, com a realização de um simulacro no Mercado Municipal e de uma exposição de meios dos diversos agentes de Proteção Civil.

Através de um cenário fictício, pretendeu-se testar os procedimentos e melhorar o modus operandi do dispositivo, nomeadamente das equipas de primeira intervenção, perante uma situação de catástrofe. Num dia da semana e numa hora em que o Mercado se encontrava repleto de visitantes, um sismo atingiu a estrutura, seguindo-se dois focos de incêndio, com uma vítima no torreão nascente da praça.

O Plano de Contingência do Mercado foi acionado, os corredores de evacuação abertos e os elementos dos Bombeiros Municipais prontamente entraram no edifício para combater as chamas e socorrer a vítima, retirada através de um veículo autoescada. A apoiar a operação esteve o Serviço Municipal de Proteção Civil, a GNR e a Cruz Vermelha.

Visitantes e operadores, bem como a direção e funcionários do Mercado, participaram neste exercício que teve em vista ainda sensibilizar a comunidade para esta matéria de grande importância.

Até porque, como sublinhou o coordenador da operação, João Matos Lima, «o principal agente de proteção civil é cada um dos nós». Segundo este responsável, tudo correu dentro do previsto, com os cidadãos a colaborarem da melhor forma. «Estes simulacros pretendem testar as medidas de autoproteção e, de forma dinâmica, introduzir as melhorias que se constatem necessárias, nomeadamente nos procedimentos associados à resposta em situação de emergência, visando, assim, a melhor resposta possível. Estes pressupostos foram amplamente alcançado sobretudo graças ao envolvimento de quem opera neste espaço e que quis colaborar neste cenário que, esperemos, nunca se torne real», adiantou.

Da parte do Mercado, o administrador da empresa municipal Loulé Concelho Global, Cláudio Casimiro, frisou o facto de tratar-se de mais um exercício do género que decorre neste espaço comercial.

«É muito importante termos este tipo de ações para podermos testar o nosso Plano de Emergência. É o que temos feito por diversas vezes no Mercado, associando-nos não só às comemorações do Dia Internacional do Proteção Civil mas a outros momentos «, acrescentou.

Ao longo da tarde, estas comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil contaram ainda com uma exposição de meios, na Praça da República.

Estiveram presentes 35 agentes, em representação da GNR, Autoridade Marítima, Cruz Vermelha, Administração Regional de Saúde, Segurança Social, Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros Municipais, entidades que integram a Comissão Municipal de Proteção Civil.

Esta exposição foi aberta ao público em geral, mas contou com uma visita especial, a dos alunos do curso de Proteção Civil da Escola Secundária de Loulé, os quais puderam interagir com os diferentes agentes de proteção civil.

A título de balanço, o vereador Carlos Carmo relembrou a importância desta atividade no sentido de «promover uma cultura preventiva na comunidade, mas também estabelecer uma interação entre a população e todos os organismos que concorrem para a segurança e proteção das populações».

«Estamos muito satisfeitos por termos realizado mais um evento de simulacro pois é pela prática que vamos melhorando. As ações de sensibilização são mais um dos pontos de todo um trabalho na área da proteção civil que temos levado a cabo nos últimos anos», disse ainda este responsável municipal.