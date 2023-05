Autarquia organiza seminário ibérico «Faro Azul, Destinos Turísticos Inteligentes»

Autarquia farense organiza seminário ibérico «Faro Azul, Destinos Turísticos Inteligentes», no dia 11 de maio.

A Câmara Municipal de Faro organiza o seminário ibérico «Faro Azul, Destinos Turísticos Inteligentes», no dia 11 de maio, das 14h30 às 18h30, no AP Eva Senses Hotel, em Faro.

Tendo como base a segunda edição do Projeto Odyssea Blue Heritage II, esta iniciativa reunirá especialistas, profissionais e líderes da indústria nacionais e espanhóis, com o objetivo de discutir as últimas tendências e inovações no turismo azul e esclarecer as questões ligadas a esta temática, de forma dinâmica e participada, junto de todos os que estiverem interessados em participar.

Durante o encontro serão, também, abordados casos de sustentabilidade e práticas ambientais no território de Faro, bem como o potencial e a promoção dos destinos inteligentes de turismo azul, compartilhando boas práticas e histórias de sucesso. Serão, igualmente, aprofundados os desafios e oportunidades que surgem ao desenvolver e gerenciar estes destinos de forma sustentável, considerando fatores como o impacto ambiental, a preservação cultural e o desenvolvimento económico.

Com a realização deste seminário internacional, a autarquia pretende envolver a comunidade local e os peritos e especialistas, de modo que se compreenda melhor o que são os destinos náuticos e tudo o que os mesmos envolvem, abordando a temática numa perspetiva inclusiva e geradora de riqueza ambiental, social e económica. A atividade servirá, também, para divulgar a diversidade da oferta dos parceiros da Estação Náutica de Faro, levando residentes e turistas a experimentar algumas das mais divertidas escolhas que podem fazer em Faro.

Recordamos que o Município tem vindo a participar nos projetos do Odyssea Blue Heritage (que se centra na preservação do património cultural e natural único das áreas por ele abrangidas, ao mesmo tempo que cria novos produtos e experiências turísticas específicas para cada território), juntamente com parceiros portugueses e espanhóis, consciente da sua importância para o futuro do nosso território, assim como das gerações vindouras.

A participação no seminário é gratuita mas de inscrição obrigatória aqui.