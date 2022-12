Autarquia de VRSA doa cabazes alimentares a IPSS do concelho

A autarquia de VRSA entregou cabazes com produtos alimentares, no valor total de 20 mil euros, para serem entregues a famílias em situação vulnerável.

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) adquiriu bens alimentares no valor de 20 mil euros para doação às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho.

A Santa Casa da Misericórdia de VRSA, a delegação de VRSA da Cruz Vermelha Portuguesa, a Refood e a Associação de Beneficência Mão Amiga receberam os produtos, ficando agora responsáveis pela distribuição dos mesmos às famílias do concelho que se encontrem em situação de vulnerabilidade,

De acordo com a autarquia, «a medida tem como objetivo reforçar o apoio alimentar no concelho e responde ao aumento dos pedidos de ajuda desencadeados pelo agravamento do cenário social e económico provocado pela pandemia de COVID-19 e, mais recentemente, pela situação de conflito na Europa».

Noa cabazes encontram-se géneros alimentares como azeite, grão, feijão, arroz, farinha, cereais, leite, entre outros bens.

«Tendo em consideração as competências do município no âmbito da ação social, esta medida permitirá mitigar as necessidades da população mais vulnerável e reforça o importante trabalho de proximidade, ajuda e cooperação que as diversas IPSS têm desenvolvido no concelho», afirma Álvaro Araújo, presidente da Câmara Municipal de VRSA, Álvaro Araújo.