Autarquia de Lagos dedicou três votos de louvor a atletas e clubes locais

A autarquia de Lagos acaba de distinguir atletas de três coletividades desportivas locais pelas vitórias alcançadas nos últimos campeonatos.

A autarquia de Lagos aprovou, na sua última sessão ordinária, três votos de congratulação e louvor dedicados a atletas do Ginástica Clube de Lagos (GCL), do Clube Recreativo, Cultural e Desportivo Luzense e do Grupo Popular das Portelas (GPP).

O gesto pretendeu, de acordo com a Câmara Municipal de Lagos, «reconhecer o desempenho, mérito desportivo, dedicação e trabalho, quer dos atletas, que conquistaram títulos individuais e coletivos em provas nacionais, quer das estruturas associativas que representam e todos os que as apoiam.

Já repetentes, o GCL sagrou-se Campeão Nacional por Equipas na modalidade de Minitrampolim, no escalão de Iniciados Femininos, com a equipa formada por Aimee Hutchison, Alice Duarte, Alecsandrina Culai e Olivia Foroni, arrecadando, ainda, no mesmo evento competitivo (o Campeonato Nacional de Minitrampolim, realizado no passado mês de abril em Castelo Branco, a primeira classificação de Individuais, com a prestação da atleta Aimee Hutchison.

Fernando Almeida, presidente e diretor técnico do clube, agradeceu o reconhecimento, lembrando que «ganhar não é fácil e exige muito trabalho», mas esse esforço permitiu-lhes alcançar, nesta época, 12 pódios nacionais.

O dirigente aproveitou a ocasião para oferecer à autarquia de Lagos um exemplar da camisola do equipamento oficial com que o GCL se vai apresentar no Campeonato do Mundo que irá decorrer em Inglaterra, na qual estão graficamente representadas as cores do clube, do município e do país nas quatro especialidades em que competem.

Representando o Clube Recreativo, Cultural e Desportivo Luzense, o jovem Henrique Gavina trouxe para casa os títulos de Campeão Nacional na disciplina de Disco (escalão de Sub 18), na prova realizada em Vagos em fevereiro passado, e de Vice-Campeão Nacional de Pista Coberta na disciplina de Peso (escalão de Sub 18), conquistado em Braga, também em fevereiro.

No Campeonato Nacional de Lançamentos Longos na disciplina de Disco (1,5 kg) obteve a marca de 44,08 metros.

Já no Campeonato Nacional de Pista Coberta na disciplina de Peso (cinco kg) obteve a marca de 14,20 metros.

O presidente do Luzense, Hernâni Silveira, mostrou-se «orgulhoso e feliz com a retoma desta modalidade no clube», partilhando com os presentes o facto de identificar «muito potencial não só no jovem Henrique Gavina, mas também em outros atletas que treinam e são igualmente representados por esta coletividade».

O dirigente agradeceu ainda à Junta de Freguesia de Luz e à Câmara Municipal de Lagos pelo apoio recebido.

O GPP e os seus atletas da secção de Tiro com Arco também alcançaram triunfos que mereceram distinção pela autarquia de Lagos.

No último Campeonato Nacional por Clubes e Individual (escalão de Adulto), arrecadaram o título coletivo de Campeão Nacional de Clubes e três títulos individuais, pelo desempenho dos atletas: Pedro Borralho, 1.º classificado nos Campeonatos de Caça e Sala, nas categorias de Arco Tradicional Recurvo (TR) e Arco Bowhunter Recurso (BHR); Edgar Pacheco, 1.º classificado nos Campeonatos de Campo e Sala, nas categorias de Arco Tradicional Recurvo (TR); e Vitor Monteiro, 1.º classificado nos Campeonatos de Caça, Campo e Sala, na categoria de Arco Longbow (LB).

Usando da palavra, Dina Gonçalves, presidente da direção do GPP, lembrou que esta foi a segunda época em que o clube se sagrou campeão.

«Já somos bicampeões», disse, assegurando ainda que, «o trabalho que têm vindo a fazer no ano em curso, também promete resultados igualmente animadores».