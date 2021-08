Autarcas de VRSA, Castro Marim e Tavira reuniram com o Governo

Para avaliar os prejuízos causados pelo incêndio.

Os presidentes das Câmara Municipais de Tavira, Ana Paula Martins, Castro Marim, Francisco Amaral e Vila Real de Santo António (VRSA), Luís Romão, reuniram-se ontem, quinta-feira, dia 19 de agosto, com o Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino, no sentido de fazer um balanço do incêndio que, na passada segunda-feira, teve início no concelho de Castro Marim e alastrou aos concelhos de VRSA e Tavira.

O encontro de trabalho, que decorreu na sede da Reserva Natural do Sapal, contou também com a presença de elementos da Proteção Civil, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Agência Portuguesa do Ambiente e Direção Regional de Agricultura e Pescas.

Na primeira reunião desta comissão, foram estudadas as perspetivas de recuperação e as estratégias de auxílio para pessoas e empresas que viram os seus bens destruídos ou atingidos pelo fogo.

Os agricultores afetados já podem reportar os prejuízos resultantes do incêndio, nas instalações ou no site da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve), entidade que fará o levantamento os danos causados nas explorações agrícolas.