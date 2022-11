Autarca do Sal visitou geminado município de Vila Real de Santo António

Júlio Lopes, presidente da Câmara Municipal do Sal (Cabo Verde), visitou o geminado município de Vila Real de Santo António (VRSA).

A comitiva integrou também o vereador do município do Sal com os pelouros da Juventude e Desporto, Euclides do Rosário, e dos Embaixadores do Sal, Altino Ferreira e Ildo Rocha, que conheceram diversos equipamentos e infraestruturas municipais, nomeadamente o Complexo Desportivo de VRSA.

No âmbito desta visita, a comitiva foi recebida, esta segunda-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal de VRSA, pelo presidente da autarquia, Álvaro Araújo, e restante executivo municipal, além dos presidentes das Juntas de Freguesia do concelho.

Além de cimentar a ligação entre as duas localidades, este intercâmbio visa trocar experiências e aprofundar o protocolo de geminação assinado entre Vila Real de Santo António e o Sal no ano de 2009.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de VRSA, Álvaro Araújo, os dois municípios estão a planear o desenvolvimento de projetos de colaboração na área do turismo, estando igualmente a ser equacionado o estabelecimento de um acordo de mobilidade entre trabalhadores dos dois países.

Foi ainda aventada a possibilidade de promover a visita de uma delegação de empresários portugueses a Cabo Verde, de forma a partilhar sinergias.

Para o presidente do município do Sal, Júlio Lopes, «o turismo e o sector das pescas são ativos fundamentais que unem os dois municípios e fomentam as suas relações de proximidade», tendo igualmente defendido que, «mais do que uma cooperação entre autarquias, esta geminação deve sobretudo unir as populações e os empresários dos dois países».