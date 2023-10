Áustria e Israel conquistaram Europeu de Futevólei em Albufeira

O Europeu de Futevólei 2023 teve lugar na Praia dos Pescadores, no último fim-de-semana, juntando 16 equipas masculinas e oito femininas.

O Campeonato Europeu de Futevólei de 2023 teve lugar este último fim-de-semana, dias 28 e 29 de outubro, na Praia dos Pescadores, em Albufeira, onde as principais duplas/seleções nacionais da modalidade representaram países como Alemanha, Áustria, Espanha, França, Holanda, Israel, Itália, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça.

No primeiro dia de prova, sábado, 28 de outubro, deu-se início às 10h00, com a Fase de Grupos em agenda, sendo que na vertente masculina foram 16 as equipas em representação de 12 países, no género feminino foram oito as equipas em representação de sete nações europeias, as quais foram evoluindo durante todo o dia num total de 42 jogos.

Em resultado dos jogos realizados, os quartos classificados de cada grupo foram eliminados numa primeira fase e outros tantos nos quatro jogos de eliminação que se seguiram, ficando assim desde logo arredados da discussão do título europeu de futevólei.

O segundo e derradeiro dia de prova, 29 de outubro, iniciou-se pelas 9h00 com os Quartos de Final em agenda na prova masculina e as Meias Finais da competição feminina.

Depois da representação nacional ter sofrido uma redução no primeiro dia de prova, com Portugal 2 representado por Bruno Graça e Pedro Garrido a não ter conseguido atingir os objetivos, na competição feminina Amanda Hollerbach e Rafaela Veiga, também de Portugal 2, acabaram por ficar pelo caminho.

Os campeões nacionais de 2022, Filipe Santos e Vitor Vilaça (Portugal 1), foram o destaque do segundo dia, na luta por um lugar nas Meias Finais, o que acabou por não acontecer fruto da exibição da dupla representante dos Países Baixos, constituída por Antonio Aurino e Ben Sparenberg, vencendo por dois sets sem resposta.

Na vertente feminina, com as Meias Finais já em discussão e curiosamente à semelhança da prova masculina, o adversário foi igualmente os Países Baixos, depois de um primeiro set menos conseguido, Beatriz Sousa e Amanda Leal (Portugal 1) mostraram o seu nível ao vencer o segundo set e levando o jogo para a «negra», onde voltaram a ser eficazes chegando à final e à discussão do título europeu de futevólei 2023.

A final feminina disputou-se entre a dupla nacional Beatriz Sousa e Amanda Leal (Portugal 1) e Antonia Missethan e Julia Rauch (Aústria), fechando a dupla austríaca o primeiro set na frente por 18×13.

Sem margem para novo deslize a dupla portuguesa entra no segundo set com o propósito de virar o rumo dos acontecimentos, mas não o suficiente, a maior experiência competitiva da dupla austríaca fez-se valer acabando por fechar o set e o jogo na frente por 18×10, conquistando desde logo o título europeu de 2023.

Para fechar, um frente a frente entre Israel 1 de Ron Ben Ishai & Maor Haas, e Itália 1 de Alain Faccini & Federico Iacopucci. Desde o primeiro ponto começou-se a perceber o porquê do nível superior desta dupla israelita, defendendo bem e atacando melhor, num controlo absoluto das suas ações e do adversário, sem grandes sobressaltos fecharam o primeiro set com o marcador a assinalar 18×10.

Com o título europeu já no horizonte, e apesar da boa réplica da dupla italiana, que nunca se rendeu, acabaram por fechar novamente o segundo set na frente com o marcador a parar nos 18×13, vencendo a partida e consequentemente sagrando-se desde logo os novos campeões europeus de futevólei 2023, repetindo o feito de 2021.

Assim, no torneio masculino o lugar mais alto do pódio foi ocupado por Israel 1 de Ron Ben Ishai & Maor Haas, seguindo-se Itália 1 de Alain Faccini & Federico Iacopucci (2º classificados), Israel 2 de Li Liberman & Oren Tzubery (3º classificados) e Países Baixos de Antonio Aurino e Ben Sparenberg (4º classificados).

Já no torneio feminino subiram ao lugar mais alto do pódio a Áustria de Antonia Missethan e Julia Rauch, seguindo-se Portugal 1 de Beatriz Sousa e Amanda Leal (2ª classificadas), Países Baixos de Evelyn Dobbinga e Emmelie van der Velde (3ª classificadas) e Espanha de Yosy Silva Vera e Itziar Cid Echevarría (4ª classificadas).

O Europeu de Futevólei contou nos dois dias de prova com transmissão em LiveStreaming para todo o mundo.

Sob a organização da Federação Nacional de Futevólei e da European Footvolley League, o evento teve como principais entidades apoiantes, a Câmara Municipal de Albufeira, Mikasa, assim como vários parceiros locais.