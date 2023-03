Auditório Municipal de Albufeira traz cinema, teatro e música em março

O Auditório Municipal de Albufeira destaca os Prémios «Sophia Estudante», a Orquestra Clássica do Sul e um monólogo de Pedro Giestas, em março.

Com a chegada do mês de março, o Auditório Municipal de Albufeira volta a abrir as portas para momentos artísticos e culturais diversificados, entre cinema, teatro, música e dança, a pensar em todos os públicos.

Os Prémios «Sophia Estudante» 2023, uma iniciativa da Câmara Municipal de Albufeira realizada em colaboração com a Academia Portuguesa de Cinema – Associação Portuguesa de Artes e Ciências Cinematográficas, abrem a programação, de 2 a 5 de março.

Durante os quatro dias, os participantes vão poder usufruir de oficinas, masterclasses e workshops relacionados com o mundo do cinema e assistir à exibição dos filmes nomeados pela academia.

O primeiro dia (2 de março) é dirigido ao público escolar.

Dias depois, a 16 de março, pelas 21h30, Sérgio Tréfaut apresenta o seu mais recente trabalho «A Noiva».

Joana Bernardo, jovem atriz albufeirense, protagoniza o filme e dá corpo a uma adolescente europeia que foge de casa para casar com um guerrilheiro do Daesh, tornando-se numa noiva da Jihad, que depois de ficar viúva com dois filhos e grávida do terceiro, a morar num campo de prisioneiros, vai ser julgada pelos tribunais iranianos.

Nesse dia, Joana Bernardo, natural de Paderne, estará presente para uma conversa com o público.

No mesmo fim-de-semana, a música e dança fazem subir a cortina, no sábado, dia 17 de março, às 21h30, com a Orquestra Clássica do Sul, conduzida pela maestrina convidada Constança Simas, num momento cujo programa inclui obras de Jean Sibelius, Wolfgang Mozart e Louise Farrenc.

O espetáculo custa cinco euros e os bilhetes estão à venda na Galeria Municipal João Bailote, durante os dias úteis das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h00.

Por sua vez, a 18 de março, domingo, às 19h00, a associação desportiva FUETE – Academia de Dança de Albufeira apresenta o seu espetáculo de primavera, intitulado «Vamos Dançar».

A atuação tem um custo de quatro euros e para reservas e mais informações, basta contactar via e-mail (academia.danca@sapo.pt).

A encerrar o mês, a propósito do Dia Mundial do Teatro, a comemoração faz-se, no dia 26 de março, com o musical infantil «Aladino», uma história de amor conhecida pelos mais novos e, ainda, no dia 27, às 21h30, com o espetáculo «A Visita».

A história imaginária de António, sobrevivente numa aldeia deserta, que relembra histórias, fala da terra, das gentes, diverte-se, ri, canta, reza e chora, trata-se de um monólogo, pelo ator Pedro Giestas, numa produção do Teatro Invisível.

A entrada é gratuita, estando sujeita à lotação da sala e os bilhetes podem ser adquiridos no auditório municipal, no dia do espetáculo, das 20h30 às 21h15.