Ator Rúben Garcia distinguido pelo município de Lagos

Rúben Garcia foi nomeado para «melhor ator» na edição de 2021 dos Globos de Ouro.

A Câmara Municipal de Lagos aprovou ontem um voto de congratulação e louvor ao ator lacobrigense Rúben Garcia, «pelo percurso trilhado no mundo artístico, nomeadamente nas áreas do teatro e cinema, bem como a sua recente nomeação para «melhor ator» na edição de 2021 dos Globos de Ouro, resultante da sua prestação no filme «Listen».

Rúben Garcia esteve presente e agradeceu pessoalmente esta iniciativa do município, que mereceu votação unânime de todo o executivo municipal, e que «significa o reconhecimento do talento, dedicação, perseverança e atitude evidenciados por este aclamado ator, constituindo igualmente um estímulo para a continuidade, superação e sucesso permanentes de todo o seu trabalho».

Ruben Garcia iniciou a sua incursão na cultura e no mundo das artes em Lagos, primeiro através do Ballet, depois através do Teatro. Frequentou inicialmente o Teatro Experimental de Lagos e, mais tarde, a Escola Profissional de Teatro de Cascais e a ACT – Escola de Atores.

Estreou-se como ator profissional pouco depois, trabalhando, desde cedo, com nomes sonantes da área artística nacional, como Filipe La Féria e Mário Viegas.

Desenvolveu ainda projetos diversos em várias companhias de teatro nacionais e internacionais, mas é com a companhia de teatro A Barraca que ainda hoje continua a colaborar, destacando-se a sua participação em inúmeras peças, nomeadamente O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago, com encenação de Hélder Mateus da Costa, que esteve em exibição no Centro Cultural de Lagos.

Em simultâneo, tem também projetos na área do cinema, destacando-se aquele que conduziu à recente nomeação para os Globos de Ouro – o filme «Listen», de Ana Rocha de Sousa, filme vencedor de quatro prémios na 77ª Edição do Festival de Veneza, e «O Vento Assobiando nas Gruas», de Jeanne Waltz, a exibir em 2022.

«Listen» será exibido no próximo dia 26 de agosto no Campo de Jogos do Rossio da Trindade, no âmbito do programa «Drive In Lagos», uma iniciativa da Câmara Municipal e do Cineclube de Faro, com entrada livre mas sujeita a inscrição prévia.