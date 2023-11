Atletas portugueses paralímpicos inspiram exposição em São Brás

«As imagens das participações portuguesas nos paralímpicos» pode ser vista no São Brás Cineteatro Jaime Pinto até 30 de novembro.

O átrio do São Brás Cineteatro Jaime Pinto dá a conhecer a exposição «As imagens das participações portuguesas nos paralímpicos», uma iniciativa do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), com o apoio da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

A inauguração decorreu na passada sexta-feira, 17 de novembro, pelo presidente do CPP, José Manuel Lourenço, na presença do presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, da vice-presidente, responsável pelo pelouro das políticas sociais, Marlene Guerreiro, e pelo presidente do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), João do Vale Ferreira.

Uma exposição fotográfica que mostra 40 fotografias de competição dos atletas paralímpicos portugueses nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 e nos Jogos Surdolímpicos de Caxias do Sul 2021.

Na qualidade de anfitrião da exposição, o presidente da autarquia referiu o «potencial inspirador desta mostra fotográfica para toda a comunidade e especialmente para os cidadãos que são desafiados temporária ou permanentemente com alguma limitação física».

«Inspiração tanto para a superação dos desafios diários, mas também para a prática desportiva normal ou de competição», destacou a vice-presidente, Marlene Guerreiro, sem esconder o orgulho nos vários casos exemplares existentes no concelho que tem atletas que estão a trabalhar com o objetivo de participar nos próximos Jogos Paralímpicos.

A inauguração contou ainda com a presença de Custódio Moreno, diretor regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), de Josélia Gonçalves da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, de Paulo Neves, vogal do Conselho de Administração do CHUA, de Arminda Lopes do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, de Paulo Teixeira da delegação de Faro da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC) e do atleta paralímpico Luís Costa.

Esta exposição trata-se de uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, pelo CPP e pelo Centro de Medicina Física do Sul que pode ser apreciada em São Brás de Alportel até do dia 30 de novembro.