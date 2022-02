Ateliês de março na Quinta Pedagógica de Portimão ensinam às crianças como se faz uma tiborna algarvia e se reaproveitam os resíduos caseiros.

A Quinta Pedagógica de Portimão volta a promover em março, nas manhãs de sábado, sempre a partir das 11h00, os seus ateliês dedicados às crianças, proporcionando aos mais pequenos «uma experiência divertida, ao mesmo tempo que conhecem aspetos da vida rural em plena cidade».

A primeira proposta, marcada para dia 5 de março, será a habitual atividade «A Biblioteca vai à Quinta», permitindo às crianças a partir dos seis anos ouvir a leitura de um conto, numa participação especial da Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes.

Na manhã do sábado seguinte, 12 de março, o convite é para que as crianças a partir dos seis anos aprendam «Como se faz a tiborna algarvia», com base no azeite, no alho, na imaginação, na criatividade e nos produtos regionais.

Segue-se a 19 de março o ateliê «Como se faz a compostagem», igualmente destinado a crianças a partir dos seis anos, durante o qual aprenderão a reaproveitar os resíduos caseiros e a transformá-los em composto orgânico.

Por fim, no dia 26 de março, o pequeno almoço dos animais da Quinta dominará todas as atenções, estando este ateliê aberto a crianças sem idade mínima, que têm a oportunidade de conhecer de perto os cavalos, os burros, os patos, as ovelhas, as galinhas, os porcos e os outros moradores deste espaço didático e recreativo.

Os ateliês da Quinta Pedagógica de Portimão têm inscrição prévia, até um máximo de 15 participantes, devendo a mesma ser feita até às 17h00 da sexta-feira anterior à data de cada atividade, através do telefone 282 248 595 ou por e-mail.