A Associação Vicentina apresentou em Monchique a sua estratégia regional 2030, num seminário que contou com a presença de dezenas de entidades.

O seminário para apresentação da proposta de estratégia sub-regional 2030 decorreu no Hotel Villa Termal Caldas de Monchique, na passada sexta-feira, dia 30 de setembro, tendo sido organizado pela Associação Vicentina no âmbito do projeto «Articular para Intervir», liderado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve em parceria com as Associações de Desenvolvimento Local do Algarve, e financiado pelo CRESC Algarve 2020.

A apresentação da estratégia esteve à responsabilidade de Tiago Ferreira, diretor executivo da Aliados Consulting, sob o lema «Vontade de Bem Fazer», a qual integra a proposta de estratégia para a década, devolvendo a todos os parceiros e participantes das assembleias comunitárias a síntese estruturada dos seus contributos, desafios, oportunidades, dados e opiniões.

O somatório teve como resultado uma visão de futuro, objetivos estratégicos, linhas de atuação e projetos de intervenção.

Os painéis da tarde, que abordaram o «Tempo de Intervir», contaram com as participações dos parceiros: Sara Silva, presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve: Rita Guerreiro, presidente da ALGARCHURRA; Nuno Fidalgo, presidente da Aspaflobal; António Marreiros, presidente da Associação de Regantes e Beneficiários do Alvor; e Miguel Portugal, em representação do ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes.

A moderação ficou a cargo de Brandão Pires, primeiro secretário da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, e Ezequiel Pinho, diretor de serviços de investimento da DRAP Algarve.

Além destes, a abertura do evento contou ainda com a presença de Paulo Alves, presidente da Câmara Municipal de Monchique e de Aura Fraga, presidente da Associação Vicentina.

Já no encerramento marcaram presença Maria de Lurdes Carvalho, diretora de serviços de desenvolvimento regional da CCDR Algarve; Pedro Valadas Monteiro, diretor regional da DRAP Algarve; e Humberto Sério, vice-presidente da Câmara Municipal de Monchique.

Registou-se ainda a presença de membros de outras autarquias algarvias: Rute Silva, presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo; José Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Aljezur; Anabela Simão, vice-presidente da Câmara Municipal de Lagoa; Sandra Oliveira, vereadora de Lagos; Francisco Martins, em representação de Silves; e Sara Esperidião, em representação de Portimão.

A sessão contou ainda com a participação de parceiros privados, pessoas a título individual e entidades responsáveis em integrar a parceria para 2030.

Para informações mais detalhadas, poderá aceder ao Facebook da Associação Vicentina, contactar via telefone (282 680 120) ou via e-mail (vicentina@vicentina.org).