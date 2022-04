Associação Ossónoba organiza seminário sobre Envelhecimento Ativo

Evento será aberto ao público, que deve fazer a sua inscrição.

A Associação de Solidariedade Social Ossónoba, sediada em Faro, vai realizar na capital algarvia um seminário sob o tema «Envelhecimento Ativo: Desafios para uma geração», a ter lugar na Sala Armona, do Hotel Faro, no próximo sábado, dia 30 de abril, entre as 9h30 e as 13h00.

O evento será aberto ao público em geral (inscrições através de e-mail) e terá a participação de diversas entidades regionais.

O arranque será às 9h30, a cargo de Hugo Costa, médico no Centro Hospitalar Universitário do Algarve e membro da direção da Ossónoba, sendo ainda o moderador deste seminário.

Às 9h40 será a vez de Nuno Marques, presidente do ABC – Algarve Biomedical Center, falar sobre o ABC – Active Living.

Mais tarde, às 10h10, Sandra Pais, docente na Faculdade de Medicina da UAlg, aborda o Active Aging – Projeto A3COR.

Após uma pausa, às 10h55 será a vez de Juan Correia, da Algardata, falar sobre o Projeto SUPERA – Tecnologia na prevenção e preservação da qualidade de vida.

Bela Matias representará às 11h25 a Universidade Sénior de Olhão, enquanto que às 11h55 será João Neves, chefe de divisão na Câmara Municipal de Faro, a traçar o panorama da Ação Social naquela autarquia.

O encerramento será às 12h25, com uma intervenção de Margarida Flores, diretora regional da Segurança Social.

A Associação de Solidariedade Social Ossónoba é uma associação sem fins lucrativos criada a 12 de outubro de 2018, com o principal objetivo de construir uma residência sénior na região do Algarve, consciente da importância cada vez mais relevante do envelhecimento ativo na sociedade portuguesa.

Estes eventos têm o propósito de adquirir know how e promover uma troca de experiências, para permitir à direção uma melhor definição para o projeto.