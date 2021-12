Associação Ossónoba de Faro ajuda duas instituições do Algarve

A Associação de Solidariedade Social Ossónoba, de Faro, realizou uma campanha de solidariedade junto dos seus associados com o objetivo de auxiliar duas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Algarve.

Nesta quadra natalícia foram auxiliadas duas instituições, a Conferência de São Vicente de Paulo (Vicentinas) em Tavira e a CASA – Centro de Apoio aos Sem Abrigo em Albufeira, com produtos alimentares não perecíveis e brinquedos.

Segundo a Associação de Solidariedade Social Ossónoba, a escolha destas duas associações deveu-se ao facto de ambas realizarem um trabalho na área social de forma relevante, levando esperança e amor a quem mais precisa.

No passado a Associação de Solidariedade Social Ossónoba realizou diversas ações de solidariedade, destacando, a entrega de 300 máscaras FFP2 ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) em 21 de abril de 2021, quando a escassez deste equipamento condicionava o trabalho médico e a 07 de abril de 2020 com o donativo de material de fabricação de 200 viseiras de proteção ao Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa.

A Associação de Solidariedade Social Ossónoba é uma associação sem fins lucrativos criada a 12 de outubro de 2018, com o principal objetivo de construir uma residência sénior na região do Algarve, consciente da importância cada vez mais relevante do envelhecimento ativo na sociedade portuguesa.