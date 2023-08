Associaçao Odiana lança «Guia Náutico do Baixo Guadiana»

«O Guia Náutico do Baixo Guadiana», desenvolvido pela Odiana, oferece informações sobre atividades náuticas, opções de lazer e destinos pitorescos.

A Associação Odiana acaba de lançar o «Guia Náutico do Baixo Guadiana», um recurso abrangente para explorar a riqueza náutica da região, numa colaboração com a InfoPortugal.

Desenvolvido com o objetivo de promover as possibilidades náuticas e desportivas do território do Baixo Guadiana, o guia apresenta-se como uma ferramenta essencial para residentes locais e visitantes explorarem as maravilhas do mar e do rio.

O «Guia Náutico do Baixo Guadiana», disponível em duas versões, português e inglês, é um produto de 56 páginas no formato A5 vertical, abrangendo uma gama diversificada de tópicos e oferecendo informações completas sobre atividades náuticas, opções de lazer e destinos pitorescos ao longo do Rio Guadiana.

Uma das características distintivas do guia é seu mapa ilustrado detalhado, que proporciona uma visão panorâmica do trecho navegável do Rio Guadiana, abrangendo os concelhos de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António.

O mapa identifica também pontos de interesse, como portos de recreio e cais de acostagem, permitindo que os entusiastas náuticos explorem facilmente a região.

Adicionalmente, o manual inclui uma diversidade de assuntos relacionados com o mar, desde ações turísticas ligadas ao mar, a práticas desportivas aquáticas.

Oferece ainda, insights sobre o património cultural e natural da área, explorando a pesca tradicional e desportiva, a indústria do sal e eventos anuais temáticos.

Em suma, o «Guia Náutico do Baixo Guadiana» é uma «fonte de referência imprescindível para todos os que desejam explorar a região, promovendo uma compreensão mais profunda da herança náutica e das atividades que moldaram o Baixo Guadiana ao longo dos anos», de acordo com a Odiana.

O pdf do documento pode ser consultado aqui.