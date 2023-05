Associação Infância Viva de Lagos vai ter apoio financeiro do PRR

A Associação Infância Viva vai ter um financiamento de cerca de 120 mil euros, no âmbito da candidatura «Creche», para alargar a sua atividade.

Localizada em Lagos, a Associação Infância Viva, foi uma das 153 instituições do sector social e autarquias que esteve presente na passada segunda-feira, dia 15 de maio, em Fátima, para a sessão de entrega dos contratos de financiamento das candidaturas aprovadas referentes à resposta «Creche».

Este apoio acontece no âmbito da Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamentos e Respostas Sociais prevista no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A cerimónia, integrada na iniciativa «PRR em movimento», foi presidida por Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, contando igualmente com a presença dos secretários de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, e do Planeamento, Eduardo Pinheiro.

O município fez-se representar por uma delegação constituída por elementos da Direção da Associação Infância Viva e por Sara Coelho, vereadora da Câmara Municipal de Lagos com as áreas social e da educação atribuídas.

O projeto desta instituição, que já desenvolve há vários anos atividade no concelho seguindo a Pedadogia Waldorf, prevê a criação de uma nova resposta educativa de apoio à infância que permitirá receber 31 crianças em idade de creche (até aos três anos) e 20 crianças em idade de jardim-de-infância, perfazendo um total de 51 novas vagas

O contributo do município traduziu-se na cedência, através de contrato de comodato, do edifício da antiga escola primária de Barão de São João, que estava desativada, apoio que permitiu à Associação Infância Viva perspetivar o alargamento da sua atividade e recolher o aval favorável de outros parceiros em sede de Conselho Local de Ação Social.

Esta candidatura acabaria por ver reconhecido o seu mérito, atingindo a pontuação máxima na avaliação deste critério, o que lhe dará direito a receber uma comparticipação de 119 970 euros a título de investimento público.

De acordo com os dados divulgados, mais 8337 lugares em creche irão ser disponibilizados em todo o país através dos 153 contratos de financiamento celebrados com instituições do sector social e com autarquias.

As candidaturas aprovadas destinam-se a requalificação e alargamento da rede destes equipamentos sociais, sendo o investimento total superior a 72 milhões de euros, com uma componente de 25 milhões de euros de financiamento do PRR.