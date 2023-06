Associação Humanitária Solidariedade Albufeira celebrou 24 anos

A Associação Humanitária Solidariedade Albufeira (AHSA) celebrou o 24.º aniversário com um almoço convívio ontem, dia 1 de junho.

A Associação Humanitária Solidariedade Albufeira (AHSA) celebrou o 24.º aniversário com um almoço convívio onde estiveram presentes dirigentes, colaboradores, parceiros e entidades oficiais, ontem, dia 1 de junho.

Um evento simples, mas de grande significado, onde foi possível reconhecer muitos daqueles que colaboram para que esta Instituição Particular de Solidariedade Social, que desenvolva o um valioso trabalho junto da comunidade.

Conhecida pela gestão do Centro de Dia do Rossio, a AHSA desenvolve igualmente um conjunto de ajudas direcionadas a um número considerável de agregados familiares do concelho, onde se incluem cabazes alimentares, roupas, medicamentos e brinquedos.

Um trabalho só possível devido à criação de uma verdadeira «rede solidária» que inclui colaboradores, voluntários, entidades parceiras públicas e privadas.

Para o presidente da direção da AHSA, Carlos Santos, «apesar de todas as dificuldades, dos avanços e recuos, das exigências de quem se dedica a apoiar o próximo, sentimos que tem valido a pena pois, a cada dia que passa, constatamos que a nossa ação está bem presente na vida de inúmeras famílias. E isso é uma grande motivação para continuarmos o nosso trabalho, pois sabemos que ele afeta positivamente muitos dos nossos concidadãos».

O dirigente salienta que «na AHSA não olhamos a cores, não olhamos origens, não olhamos a credos, recebemos e ajudamos todos aqueles que nos batem à porta, trabalhamos em equipa, pois só assim é possível superar os desafios que nos colocam».

O evento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, dos vereadores Cláudia Guedelha, Desidério Silva, Vítor Ferraz e Abel Zua, da presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Indaleta Cabrita, do Pároco de Albufeira, Flávio Martins, entre outros.

A festa de aniversário incluiu ainda uma tarde animada onde os utentes puderam desfrutar da música do artista Nuno Balbino.