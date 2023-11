Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão celebra 97 anos

O 97.º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão comemora-se no domingo, 26 de novembro.

O 97.º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão comemora-se no domingo, dia 26 de novembro, um momento que contará, entre várias individualidades, com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes.

O programa das comemorações arranca pelas 08h30, com o habitual toque de «Alvorada» e hastear das bandeiras em saudação à população, seguido da homenagem aos Bombeiros falecidos e a Missa de sufrágio na Igreja Matriz, pelas 11h00.

A partir das 14h30, será realizada uma formatura geral do Corpo de Bombeiros, para recepção aos convidados na frente do quartel.

Seguidamente iniciar-se-ão as cerimónias protocolares, na parada interior do quartel, onde toda a população poderá assistir à efeméride, de onde se destaca:

A inauguração de novos meios operacionais, com destaque para duas novas ambulâncias de socorro, para reforço da resposta no âmbito da emergência pré-hospitalar, um motociclo de intervenção que irá aumentar a capacidade de resposta e tipologia de mobilidade, entre outros meios e recursos que resulta do plano de reequipamento e passam a estar ao dispor da estrutura operacional;

A inauguração das obras de requalificação do pavilhão desportivo no quartel, que vem garantir um espaço adequado para a atividade e manutenção da condição física dos bombeiros. Destacam-se nos melhoramentos concretizados, a substituição do piso e a iluminação, cujo investimento foi suportado na íntegra pela Associação Humanitária e que contou com trabalhos executados pelos operacionais do Corpo de Bombeiros.

A sessão solene contará com a presença das entidades oficiais, de âmbito regional e local, e será o ponto alto das comemorações com a atribuição de diversas distinções honoríficas a Bombeiros e o reconhecimento de diversas entidades públicas e privadas que contribuíram este ano para o engrandecimento desta Instituição.

O programa das comemorações termina pelas 17h00, com um bolo de aniversário e um «Portimão de Honra» no parque de veículos.

Apresentação oficial da «Freyja» – binómio certificado do grupo de salvamentos especiais

Durante as comemorações será apresentado oficialmente o recentemente certificado binómio (K9), constituído pelo Bombeiro de 2.ª Nuno Silva e a «Freyja» que após um rigoroso percurso de aprontamento concluiu com sucesso a exigente prova de busca e salvamento em estruturas colapsadas da responsabilidade do Grupo de Intervenção Cinotécnica da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A unidade de Portimão do Grupo de Salvamentos Especiais (GSE) conclui assim todas valências necessárias para responder a situações de exceção na região do algarve ou, a pedido, em qualquer ponto do território nacional ou internacional em situações de catástrofe.