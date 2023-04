Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira está a contratar

A Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira (ANSA) está a contratar pessoal para as praias do concelho, durante a nova época balnear.

A Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira (ANSA) está a recrutar nadadores salvadores para as praias do concelho de Albufeira. Para efeitos de candidatura os candidatos têm de enviar o certificado do Curso de Nadador Salvador válido (ISN) e um pequeno currículo (CV) profissional com foto e indicação do domínio de línguas estrangeiras, de experiência em funções ligadas à assistência a banhistas e socorrismo.

Os candidatos devem ainda apresentar disponibilidade para trabalhar durante todo o período a que se candidatam, além de um forte sentido de responsabilidade e espírito de equipa, bem como uma adequada compleição física para as funções a que se candidatam.

Aos candidatos são oferecidas condições como um remuneração compatível com a função, contratos de trabalho de acordo com a legislação em vigor e a integração numa equipa sólida, além da flexibilização de horários com uma ou duas folgas por semana.

Para o efeito, os candidatos devem enviar os dados por e-mail (ansalbufeira@gmail.com).

«Importa referir que os nadadores salvadores portugueses salvam anualmente mais de 900 vidas, sendo a vital importância desta atividade amplamente reconhecida e demonstrada, quer na vigilância das zonas balneares e socorro a banhista em situação de perigo, quer na função de auxílio que exercem, dissuadindo-os de práticas que, no meio aquático, constituam risco para a sua saúde ou integridade física», sublinha Jorge Azevedo, presidente da ANSA.