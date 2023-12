Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira (ANSA) fez 22 anos

A Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira (ANSA) comemorou ontem 22 anos ao serviço da comunidade.

A Associação de Nadadores Salvadores (ANSA) de Albufeira, celebrou 22 anos de compromisso com a segurança aquática, ontem, dia 26 de dezembro.

Segundo Jorge Azevedo, presidente da direção, «esta Celebração, um dia após o Natal, reflete o nosso compromisso contínuo e duradouro em promover um ambiente aquático seguro em Albufeira, sabendo que são duas décadas de dedicação e de contribuições para a segurança, bem-estar e de dedicação aos serviços da comunidade, com a satisfação de dever cumprido, mas sabendo que temos muito caminho à nossa frente. Continuaremos a colocar o acento tónico na prevenção, uma das soluções fundamentais para reduzir as mortes por afogamento, na manutenção de elevados padrões de operacionalidade, nas várias áreas de atuação, com cada vez mais projetos inovadores e sustentáveis».

Jorge Azevedo salientou o recente projeto «Praias Seguras todo a ano», que permite manter a segurança dos banhistas, também durante a época baixa, para além da assistência e vigilância das piscinas municipais do concelho de Albufeira, bem como o desenvolvimento dos planos integrados de assistência a banhistas.

Com um «sentido de responsabilidade acrescido e espírito de missão», a ANSA orgulha-se de trabalhar «num município que continua a liderar os rankings nacionais de qualidade ambiental das praias».

O dirigente deixou ainda um obrigado a todos «os que têm contribuído para o nosso sucesso, um grande bem-haja, com votos de continuação de Boas Festas, com saúde, paz, alegria, e um excelente 2024 com renovada esperança num mundo melhor».