Associação de Municípios Loulé/Faro assinala 20 anos do Estádio Algarve

Para assinalar os 20 anos do Estádio Algarve, a entidade gestora da infraestrutura está a preparar um programa de iniciativas para 2024.

A Associação de Municípios Loulé/ Faro, entidade proprietária e responsável pela gestão do Parque das Cidades, congratula-se com o 20.º aniversário do Estádio Algarve, cuja inauguração se celebrou oficialmente no dia 23 de novembro de 2003.

No âmbito da comemoração do aniversário desta infraestrutura «de referência regional, nacional e internacional», está a ser desenvolvido um vasto programa de iniciativas que terá lugar no decorrer de 2024.

Construído de raiz para acolher o Campeonato Europeu de Futebol – Euro 2004, o Estádio Algarve recebeu o seu primeiro grande evento a 18 de fevereiro de 2004, o jogo de preparação entre a Seleção Nacional Portuguesa e a Seleção Inglesa, tendo posteriormente recebido, no âmbito da fase final da competição, dois jogos da primeira fase (Rússia – Espanha e Grécia – Rússia) e um jogo dos quartos-de-final (Holanda – Suécia).

Após o Euro 2004, face à sua funcionalidade, e ao facto de não ter uma equipa da primeira linha a jogar regularmente, conduziu a uma oportunidade de alargar horizontes, no que respeita à diversidade de utilizações, aumentando a cadeia de valor quer da infraestrutura, quer do Parque das Cidades do qual a infraestrutura é o espaço âncora.

De acordo com a associação, «o Estádio Algarve é hoje uma infraestrutura reconhecida mundialmente face a diversidade de eventos que realiza, seja jogos de futebol, de rugby, concertos, desportes motorizados, spots publicitários, entre outras atividades».

Das 150 atividades anuais, mais de 1/3 têm caráter internacional.

Ao longos destes 20 anos de existência, o Estádio Algarve foi palco de duas edições do All Stars Games, evento a cargo da Fundação Luís Figo com cariz social, quatro edições da Supertaça Cândido Oliveira, quatro edições da Taça da Liga, tendo sido o Estádio escolhido pela Liga de Clubes para o lançamento desta nova competição, bem como para a nova versão da competição, em final four.

Ao nível da Seleção AA de Futebol destaque para os 19 jogos realizados até ao momento, assim como o feito que perdurará na história da nossa seleção, como sendo o Estádio onde se registou a maior goleada de sempre, 9X0 ao Luxemburgo, e onde se registou mais um assinalável recorde de Cristiano Ronaldo como o melhor marcador por Seleções na história do futebol mundial.

No que respeita a futebol feminino, o Estádio Algarve tem vindo, desde 2006, a acolher o Algarve Women’s Cup, torneio mundial de Seleções feminino.

Ao nível de torneios internacionais de clubes o Estádio Algarve já conta com 12 edições consecutivas do Atlantic Cup, torneio realizado por clubes europeus que tem as paragens de inverno, oito edições do Torneio Internacional do Guadiana/Troféu do Algarve.

Ainda ao nível internacional, o Estádio Algarve é, desde 2013, utilizado pela Associação de Futebol de Gibraltar para os seus jogos em casa das competições da UEFA e da FIFA, assim como pelas equipas gibraltinas nos seus jogos em casa para a Liga dos Campeões da UEFA e da Liga Europa.

Para as competições nacionais passam pelo Estádio Algarve o Sporting Clube Farense enquanto Estádio alternativo, o Louletano Desportes Clube e o Sporting Clube Farense Sub23 como clubes residentes.

Aos demais clubes da região, e não só, é considerado como Estádio alternativo, tendo passado nos últimos anos clubes como Portimonense, Olhanense, Estoril entre outros.

Anualmente são realizados em média 10 jogos de preparação de pré-epoca com clubes nacionais (SLB, SCP, FCP entre outros) e clubes de Ligas europeias.

O Algarve Seven´s, torneio internacional de Rugby, foi realizado no Estádio Algarve, tal como o jogo de preparação da Seleção Nacional para o Mundial de 2023, entre Portugal e EUA.

Ao nível dos desportes motorizados destacam-se as 10 edições do Rally de Portugal, com especial foco para o regresso, em 2007, do Rally de Portugal ao WRC e as duas inéditas super-especiais dentro do Estádio, em 2007 e 2010.

A Baja Loulé é outro evento motorizado que tem sido realizado nesta infraestrutura.

No que respeita a concertos, atuaram 11 artistas internacionais: Black Eyed Peas, Simple Minds, Melanie C, Lenny Kravitz, Sean Paul, James Blunt, entre outros, e seis nacionais: Rui Veloso, Da Weasel, Tony Carreira, D’zrt e demais.

Outra das vertentes que tem vindo a ser explorada é a componente da imagem, sendo a infraestrutura a imagem em diversos spots de marcas nacionais e internacionais, a mais recente pela Sport TV.

Através da diversidade dos eventos, a Associação de Municípios Loulé/ Faro «rentabiliza esta infraestrutura, promovendo uma utilização equilibrada e sustentável, quer na ótica financeira, quer na ótica de infraestrutura desportiva pública de referência para os municípios associados», aponta.

No momento em que se assinalam os 20 anos da sua inauguração oficial, o coletivo «saúda quem lutou pela concretização deste equipamento de excelência, referência para a região e para o país», adianta em nota de imprensa.