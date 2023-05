Associação de Empresários de Quarteira e Vilamoura participa em consórcios digitais

A Associação de Empresários de Quarteira e Vilamoura (AEQV) vai integrar consórcios para a criação de aceleradoras digitais.

A Associação de Empresários de Quarteira e Vilamoura (AEQV), acompanhou, na passada quarta-feira, dia 26 de abril, o anúncio dos sete consórcios vencedores do concurso do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) destinado às Aceleradoras de Comércio Digital, ao lado do Ministro da Economia, António Costa Silva, e do Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Miguel Fazenda, no Ministério da Economia e do Mar.

A AEQV integra os Consórcios do Alentejo e do Algarve, compostos ainda pela Associação do Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja (ACSTDB), Associação Comercial Empresarial e Serviços dos concelhos de Santarém, Almeirim, Benavente, Cartaxo e Chamusca (ACES), pela Associação Empresarial de Torres Novas, Entroncamento, Alcanena e Golegã (ACIS), a Associação Empresarial do concelho de Rio Maior (AECRM), pelo NEAA – Núcleo Empresarial do Alto Alentejo, pela Associação Empresarial de Elvas (AEE), pela Associação do Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal (ACITDS), pela Associação Comercial, Industrial e Serviços do Barreiro e da Moita (ACISBM), pela Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor (ACIPS), pelo MONTE ACE – Desenvolvimento do Alentejo Central, pela TRILHO – Associação do Desenvolvimento Rural, pela Évora/ ADIM – Associação de defesa dos interesses de Monsaraz, pela Associação de Desenvolvimento de Montes Claros (ADMC), pela Associação CEDA – Clube de Empresários do Algarve, Portimão e pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve.

Os dois consórcios uniram esforços e apresentaram o projeto BolMerc B2B – Aceleradora Alentejo e Algarve, com o objetivo de capacitar digitalmente as empresas de ambos os territórios, com recurso a ferramentas de diagnóstico e adaptando tecnologicamente as estruturas de apoio e proximidade com as diferentes associações e agentes públicos e privados.

Este concurso, que está integrado na Componente 16 – Empresas 4.0 do PRR, tem como principal objetivo levar os consórcios vencedores a criarem aceleradoras que potenciam a digitalização dos modelos de negócio das pequenas e médias empresas de comércio e serviços em todo o país, levando a uma transição digital cada vez mais profunda do tecido empresarial português.

Os consórcios vencedores correspondem a cada uma das sete regiões do país e surgiram graças à tremenda capacidade associativa do tecido empresarial português, que se organizou neste tipo de estruturas que poderão agora desenvolver modelos de negócio e incentivar a adoção de tecnologias digitais em pelo menos 30 mil empresas espalhadas por todo o país.

Em conjunto, os sete consórcios poderão tirar partido de uma dotação de cerca de 55 milhões de euros que permitirão às 30 mil empresas abrangidas a aquisição de incentivos específicos no âmbito do Catálogo de Serviços de Transição Digital que lhes permitirão manter e aumentar a sua competitividade num mercado em constante mudança.

Este importante passo em frente promovido pelo Ministério da Economia, sustentado pelo PRR, está em linha com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos pela própria AEQV, que todos os dias trabalha no sentido de promover a atividade económica da região e procurando dar aos seus associados as melhores ferramentas para estarem constantemente a par com as tendências do mercado e as melhores estratégias para maximizarem o seu alcance e produtividade.