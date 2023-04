Associação de Dança de Lagos premiada na All Dance Portugal

A Associação de Dança de Lagos destacou-se num dos maiores eventos de dança do país, o All Dance Portugal, onde arrecadou 16 corybrants.

A Associação de Dança de Lagos (ADL) trouxe para casa 16 troféus do All Dance Portugal, competição que decorreu no início de abril no Europarque, em Santa Maria da Feira, juntando mais de 2800 bailarinos de 120 escolas e companhias de dança de todo o país.

Considerado um dos maiores eventos de dança do país, tanto em público como em participantes, o All Dance Portugal tem crescido de ano para ano numa perspetiva de inclusão, promoção e até ensino desta arte.

Esta 4.ª edição incluiu 30 estilos de dança com bailarinos dos cinco aos 70 anos dos níveis new all dancer, estudantes e profissionais.

Com quase 18 anos de existência, a ADL já está habituada a prémios e distinções arrecadados pelos seus jovens talentos e foi isso mesmo que voltou a acontecer nesta competição, desta vez com 16 corybrants (designação dos troféus desta competição).

De destacar as atuações premiadas em dança clássica e dança étnica da coreógrafa Marina Khametova e o trabalho coreográfico de Yuri Stroganov, coreógrafo da atuação que valeu ouro no solo da aluna Alexandra Belova com Baranhya.

Para este mês de abril, a ADL tem mais uma surpresa preparada. A decorrer nos dias 28 e 29 de abril, às 19h30,no Centro Cultural de Lagos, o espetáculo «Dance to Art» vai apresentar uma interpretação de 24 nomes da pintura mundial pelos coreógrafos Marina Khametova, Rob van der Woud, Yuri Stroganov, Tess Sanders e Tatiana Ursu.