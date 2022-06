Associação de Acordeão do Algarve inaugura nova sede em Albufeira

Associação foi fundada em 2005.

A Associação de Acordeão do Algarve (AAA) irá inaugurar a sua nova sede no dia 2 de julho, sábado, às 15h00, em Olhos de Água, Albufeira, mais precisamente na Rua da Igreja, Edifício Vila Mar, Lote 11.

Esta inauguração contará com a presença dos associados e amigos da associação e de várias entidades que acompanham o desenvolvimento da região do Algarve.

O evento terá início com o descerramento da placa alusiva à nova sede, seguindo-se a sessão solene de boas vindas e, claro, alguns momentos musicais ao som do acordeão.

A Associação de Acordeão do Algarve foi fundada a 8 de junho de 2005, com o objetivo de desenvolver atividades culturais relacionadas com o acordeão e representar os seus associados junto de entidades nacionais e internacionais.

Em 2019, em parceria com o município de Loulé e a Confederação Mundial de Acordeão, a Associação organizou o 69º Troféu Mundial de Acordeão. O evento foi realizado na cidade de Loulé com o apoio de várias entidades.

Já em 2021, a Associação de Acordeão do Algarve organizou a primeira edição do Ciclo de Concertos Albufeira’21, em parceria com o município de Albufeira, a Direção Regional de Cultura do Algarve e as paróquias de Albufeira, Paderne e Boliqueime.

Atualmente, a AAA conta «com a participação e envolvimento de acordeonistas de renome», tendo já fundado a Orquestra de Acordeão do Algarve, desempenhando também a função de selecionar os candidatos portugueses para o Troféu Mundial de Acordeão.