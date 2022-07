Associação Cultural Artística de Tavira relança oficinas de tempos livres

Oficinas, para crianças do 1º. ciclo, arrancam a 1 de setembro.

A Associação Cultural Artística de Tavira (ACAT) já tem a decorrer as inscrições para as «Oficinas Com-Vida – Atividades de Tempos Livres», do próximo ano letivo, destinadas a crianças do 1.ª ciclo de ensino básico do concelho de Tavira.

As oficinas reiniciam dia 1 de setembro, decorrendo de segunda a sexta-feira, das 15h00 às 19h00, sendo que durante as pausas escolares o projeto funcionará também no período da manhã.

As crianças terão orientação na realização de trabalhos de casa e oportunidade de realizar «experiências divertidas, pequenas dramatizações, trabalhos manuais, artes plásticas, diversos jogos, entre outras atividades que fomentem a sua criatividade e uma boa relação interpessoal».

As atividades decorrerão maioritariamente na sede da ACAT, em Tavira. Para mais informações está disponível o telemóvel 925 255 422, o e-mail, ou o Facebook.