A Associação Juvenil Akredita em Ti, de Quarteira, precisa da ajuda de todos para mobilar as novas instalações.

«Precisamos comprar mobílias e materiais para criar novas atividades de integração para pessoas de várias idades», justifica Associação juvenil Akredita em Ti que para esse efeito lançou uma campanha de financiamento participativo (crowdfunding).

«Como não tem maneira de realizar esta remodelação por conta própria, tenta assim recorrer a todos aqueles que nos quiserem ajudar».

A campanha iniciou-se a 17 de janeiro e até ao dia 16 de março pretende angariar 4.500 euros em donativos. O objetivo, no entanto é atingir a meta mais cedo e equipar o novo espaço até ao final de fevereiro.

Para contribuir, basta visitar a plataforma PPL. Quem preferir outra forma de ajudar pode contactar a associação através de email (associ.akreditaemti@gmail.com).

Para já, o coletivo juvenil apresenta o seguinte orçamento:

Mesa de corte: 300 euros

6 mesas: 500 euros

6 cadeiras: 300 euros

Armário de armazenamento de tecidos: 500 euros

Armário de organização de utensílios de costura: 250 euros

Balcão de receção: 750 euros

Cadeira para a rececionista: 100 euros

2 secretarias e 2 cadeiras de escritório: 400 euros

1 armário de arquivo: 400 euros

1 projetor: 500 euros

Para montagens e extras necessários: 500 euros

Sobre o promotor

Na Akredita em Ti, «acreditamos que todas as crianças e jovens têm a capacidade de desenvolver o seu alto potencial, independentemente das suas origens territoriais, socioeconómicas, culturais ou étnicas. No entanto, nem todas as crianças, jovens e as suas famílias têm as mesmas oportunidades, existindo contextos, que efetivamente, comprometem a igualdade de direitos e oportunidades, quer seja a nível educativo e/ou social».

Neste sentido, a Akredita em Ti «assume a responsabilidade de oferecer oportunidades nas várias esferas da vida de quem mais precisa, apresentando novos caminhos e interesses e por isso comprometemo-nos a trabalhar com crianças e jovens, valores positivos e baseados na solidariedade, respeito e compreensão».

«Se é verdade que não podemos mudar o mundo, a Akredita em Ti compromete-se a melhorá-lo, apoiando cada criança que se cruza no nosso caminho. Portanto, pretendemos estimular e acompanhar a educação escolar e fomentar competências sócio-emocionais que facilitem a inclusão social das crianças e jovens alvo da nossa intervenção. A Akredita em Ti propõe-se também, sempre que possível e necessário, apoiar a situação familiar e comunitária de modo a proteger e promover o desenvolvimento das crianças e jovens».