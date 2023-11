Associação adapt.local vai debater desafios da ação climática em Lagos

A associação adapt.local escolheu Lagos para o 7.º Seminário Anual, onde se juntam responsáveis e técnicos autárquicos de todo o país.

A associação adapt.local – Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas realiza, na próxima sexta-feira, dia 24 de novembro, o seu 7.º Seminário Anual adapt.local.23, que terá lugar no Hotel Vila Galé, em Lagos.

Este seminário, dedicado aos desafios da ação climática e na continuidade do trabalho conjunto que tem vindo a ser realizado pelos seus 41 associados, dos quais quase 30 municípios, contará com a presença de vários especialistas em adaptação às alterações climáticas.

Juntamente com os responsáveis e técnicos autárquicos de todo o país, os especialistas preparam-se para abordar um vasto conjunto de temas: a adaptação climática e os desafios políticos locais; o «Roteiro Nacional de Adaptação Climática XXI»; as alterações climáticas e os desafios para o turismo; as soluções de base natural e a redução de risco de desastre em contexto de alterações climáticas.

A programação completa pode ser consultada aqui e, para participar, todos os interessados devem inscrever-se através do preenchimento de um formulário, disponível aqui.

No dia anterior ao seminário, quinta-feira, 23 de novembro, decorre também em Lagos a 5.ª Assembleia-Geral da associação adapt.local, reunindo os associados do Continente e Ilhas (municípios, empresas, associações e instituições académicas), para darem a conhecer as atividades do coletivo realizadas em 2023 e as perspetivas para 2024.

Em simultâneo, será escolhido o local de realização do próximo Seminário Anual adapt.local.24.