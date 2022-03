Assinado contrato para eletrificar ferrovia entre Tunes e Lagos

O contrato para eletrificar o troço da Linha do Algarve entre Tunes e Lagos, de cerca de 25 milhões de euros, já foi assinado.

A empresa pública assinou, a 24 de fevereiro, o contrato para a execução da empreitada de Eletrificação da Linha do Algarve no troço entre Tunes e Lagos, com o consórcio formado pelas empresas Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales SAU/ FERGRUPO – Construções Técnicas Ferroviárias, SA/COMSA, SA, pelo valor de 25,4 milhões de euros.

A Infraestruturas de Portugal irá em breve remeter o contrato para apreciação do Tribunal de Contas (TC). Após a atribuição do Visto Prévio por parte TC, serão desenvolvidos os procedimentos necessários para a consignação da obra e início dos trabalhos no terreno.

A eletrificação da Linha do Algarve está a ser executada dividida em duas empreitadas.

A primeira, corresponde à eletrificação do troço entre Faro / Vila Real de Santo António que se iniciou a 2 de novembro do ano passado e está em desenvolvimento. A segunda corresponde à eletrificação do troço entre Tunes / Lagos.

A eletrificação da Linha do Algarve, na totalidade dos seus 140 quilómetros de extensão, irá assegurar importantes benefícios ao nível da segurança, eficiência, qualidade de serviço e sustentabilidade ambiental.

A operação na Linha do Algarve integralmente com recurso a material circulante elétrico, permitirá a utilização de composições mais modernas, confortáveis e rápidas, reduzindo o tempo de percurso entre Lagos e Vila Real de Sto. António em 25 minutos.

Além das vantagens em termos de rapidez e segurança, o reforço da capacidade de operação possibilitará o reforço do número de circulações ao dispor dos utilizadores, beneficiando fortemente a mobilidade no arco metropolitano do Algarve.

A presente ação é cofinanciada pelo COMPETE 2020, com a designação «Linha do Algarve – Eletrificação», referente à qual se prevê um financiamento comunitário de 85 por cento.

A intervenção a executar ao longo do troço com 45 quilómetros de extensão, envolve os seguintes trabalhos:

Dotar a via com sistema de tração elétrica 25 kV/50Hz;

Rebaixamento da via férrea numa extensão de aproximadamente 400 metros para permitir o gabarit de eletrificação sob Passagens Superiores existentes;

Intervenção nas pontes metálicas de Portimão e Vale da Lama para instalação de catenária;

Intervenções nos edifícios das estações e apeadeiros para a instalação da infraestrutura fixa de tração elétrica.

Intervenções de melhoria das condições de segurança, fiabilidade e exploração da circulação ferroviária:

Construção de uma nova infraestrutura de suporte aos sistemas de Sinalização e Telecomunicações;

Trabalhos de estabilização em taludes;

Demolição, reabilitação ou construção de nova drenagem longitudinal e transversal a executar ao longo do troço

Adaptação e construção de salas de telecomunicações.

Intervenções de reforço da segurança das condições de atravessamento pedonal e rodoviário: