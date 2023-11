Assembleia Geral da RTA reúne-se para aprovar Orçamento para 2024

A Assembleia Geral da RTA vai debater e aprovar o Plano de Atividades e Orçamento para 2024, bem como o Plano de Marketing Estratégico.

A Assembleia Geral da Região de Turismo do Algarve (RTA) vai reunir-se esta terça-feira, dia 21 de novembro, às 14h00, em Faro, para apreciar e aprovar o Plano de Atividades e Orçamento da entidade para 2024 e a 4.ª proposta de alteração aos Estatutos da RTA, entre outros pontos que integram a ordem de trabalhos da assembleia ordinária.

A revisão do Plano de Marketing Estratégico do Turismo do Algarve, para responder ao desafio de manter o turismo a crescer num contexto macroeconómico internacional marcado pela incerteza; a implementação de um sistema de informação de suporte às atividades do Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve; ou a estruturação de um portfolio diversificado de produtos turísticos que valorizem a oferta regional estão entre as muitas ações planeadas para o próximo ano.

A participação em feiras de turismo, o marketing digital e a sustentabilidade da oferta turística são outros predicados do plano de atividades que vai ser apreciado pelos membros da Assembleia Geral da RTA, órgão composto pelos 16 municípios da região, principais associações representativas do sector na região, sindicatos e representante do governo.