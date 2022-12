AS Roma de Mourinho volta a disputar o «Albufeira Winter Cup»

AS Roma marca presença no «Albufeira Winter Cup», a decorrer no Estádio Municipal entre os dias 16 e 22 de dezembro, com três jogos amigáveis.

A AS Roma prepara-se para regressar ao Estádio Municipal de Albufeira para três jogos amigáveis sob os comandos de José Mourinho no âmbito do Albufeira «Winter Cup».

A partida da seleção para Portugal está marcada para amanhã, quinta-feira, dia 15 de dezembro.

No dia seguinte iniciam-se os treinos, com duração de uma semana, com viagem de volta marcada para dia 22 de dezembro.

Os «Giallorossi» vão então defrontar no «Albufeira Winter Cup» três equipas: os espanhóis do Cádiz, o RKC Waalwijk da Eridivisie (antigo campeonato holandês) e a equipa portuguesa do Casa Pia AC, que integra a primeira divisão.

Desta forma, a calendarização é a seguinte: dia 16 dezembro, às 19h00, a AS Roma enfrenta a equipa do Cádiz CF; no dia 19 dezembro, às 19h00, é a vez da AS Roma defrontar o Casa Pia AC e, a 22 dezembro, às 15h00, a AS Roma vai competir com RKC Waalwijk, dos Países Baixos.

«Este regresso ao município manifesta as excelentes condições encontradas no parque desportivo de Albufeira», afirma José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

Para Cristiano Cabrita, vice-presidente e vereador do Desporto e Juventude, «fazer de Albufeira um ponto de referência internacional para treinos e jogos, é cada vez mais uma conquista, que traduz o nosso esforço e trabalho nesse sentido».

E «não se aplica apenas ao futebol, nem ao atletismo ou desportos de mar, mas sim a um vasto leque de modalidades desportivas que privilegiam o ar livre e um ambiente saudável, com boas estruturas desportivas», acrescente.

Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais e no Estádio Municipal de Albufeira no dia do jogo.