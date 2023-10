As bruxas voltam a pousar em Albufeira na última noite de outubro

Na última noite outubro, a baixa de Albufeira será invadida por bruxas e outras criaturas arrepiantes para comemorar o Halloween 2023.

As comemorações do Halloween regressam a Albufeira. O município convida a população a viver momentos de verdadeiro terror pelas ruas da cidade, no dia 31 de outubro. Este ano, a festa faz-se no Largo Engenheiro Duarte Pacheco, a partir das 20h00. Animação de rua, o espetáculo de dança da Associação Soul e o Dj set de China e Lo-Fi são os grandes destaques deste dia que fica marcado pelas diversas surpresas, sustos e travessuras bem típicas da ocasião com bruxas e outras criaturas. A Spooky Run volta, igualmente, a fazer parte da programação do evento, uma iniciativa do Clube Desportivo da Areias de S. João.

Múmias, zombies, fantasmas, bruxas, cuspidores de fogo, lobisomens e muitas criaturas arrepiantes invadem a baixa de Albufeira! O evento deste ano promete assustar e encantar, com cenários aterrorizantes e uma variedade de atividades para todas as idades. À semelhança de edições anteriores, o Largo Engenheiro Duarte Pacheco é o palco principal do evento e vai ser transformado num ambiente alinhado com o espírito da festa.

O certame arranca às 20h00, com as apresentações de artes performativas, música, dança, pinturas faciais e desfiles de Halloween. Um dos momentos mais esperados é a atuação da Associação Soul. O grupo de dança albufeirense apresenta o seu mais recente espetáculo, intitulado «FreakShow», e promete uma performance cheia de ritmo.

A famosa «Noite das Bruxas» termina ao som de Dj China e Lo-Fi. Miguel Rocha, uma das referências da Dance Scene em Portugal, sobe ao palco instalado no Largo Engenheiro Duarte Pacheco e convida-o a entrar numa jornada sonora única, com um ambiente envolvente e vibrante. Mais tarde, sobe ao palco Lo-Fi que encerra a noite fazendo da música eletrónica a grande protagonista da noite.

A «Spooky Run» integra, novamente, a programação das Comemoração do Halloween 2023, garantindo uma prova assustadora e cheia de surpresas para os participantes. A iniciativa organizada pelo Clube Desportivo das Areias de S. João, com apoio da Câmara Municipal de Albufeira em parceria do grupo «Caminhadas ao Luar», conta com dois percursos (de sete e quatro quilómetros) à escolha destes corajosos atletas.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, revelou que é com grande satisfação que se proporciona uma festa destas no concelho, visto que «este é um evento que conquistou fãs de todas as idades, não só de Albufeira mas de outras regiões do Algarve». O autarca sublinhou que «embora o Halloween não seja uma comemoração tradicionalmente portuguesa, em Albufeira, é já considerado um evento de grande escala e de referência, influenciando de forma benéfica a economia local durante a baixa época turística».

O município convida as família para aproveitarem a atmosfera e o clima que se vão fazer sentir em Albufeira, na última noite do mês de outubro.