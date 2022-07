ARTIS XXI faz II Estágio de Orquestra de Sopros e Percussão de Lagoa

Inscrições estão abertas até dia 11 de julho. Vagas são limitadas e destinadas a participantes de todas as idades e de todo o país, que tenham interesse pela música.

Estão abertas as inscrições para a II Edição do Estágio de Orquestra de Sopros e Percussão de Lagoa, que vai decorrer de 23 a 29 de julho e conta com a direção orquestral do maestro Paulo Martins, enquanto os ensaios de naipe ficarão a cargo do corpo docente convidado para esta edição, com professores «reconhecidos a nível nacional».

As inscrições decorrem até dia 11 de julho e os ensaios irão decorrer no Auditório Carlos do Carmo, culminando com um concerto final na praia de Carvoeiro no dia 29 de julho, às 21h30.

O estágio está aberto a participantes de todas as idades e tem como principais objetivos o desenvolvimento musical dos alunos, o convívio entre alunos, professores e todos os envolvidos no projeto e a promoção e divulgação da música no concelho de Lagoa.

A participação nesta edição terá um custo de 50 euros, que inclui estadia e alimentação (pequeno-almoço, almoço e jantar durante todos os dias do estágio) durante os sete dias.

O programa inclui ainda um dia lúdico (com um custo de seis euros, não incluído no valor do Estágio) no parque aquático Slide & Splash.

As inscrições podem ser feitas aqui.