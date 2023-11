Artesanato marca edição deste ano do Presépio de Sal de Castro Marim

O conhecido Presépio de Sal de Castro Marim está de regresso, entre os dias 7 de dezembro a 7 de janeiro, este ano com elementos artesanais.

A Casa do Sal, em Castro Marim, prepara-se para inaugurar, no dia 7 de dezembro, pelas 17h00, o Presépio de Sal de 2023, este ano com foco no artesanato e nos ofícios, onde a cestaria se destaca.

Inspirado em novas linguagens a cada edição, o Presépio de Sal deste ano utiliza elementos artesanais, em cana da ribeira, construídos pelas mãos do cesteiro Martinho, um aprendiz do saudoso António Mestre.

À tradição juntam-se os acervos do colecionador Ernesto Pires, já colaborador no ano anterior, e da Junta de Freguesia de Castro Marim, que tem vindo também a adquirir as suas próprias peças.

«Às novas formas e interpretações criativas sobre o Nascimento de Jesus, junta-se um céu estrelado que invoca os sentimentos que ilustram a história, de luz, esperança e amor, e faz cintilar ainda mais a base deste presépio», o ouro branco de Castro Marim, de acordo com a autarquia.

Iniciativa da Câmara Municipal de Castro Marim e Junta de Freguesia de Castro Marim, o Presépio de Sal «continua o seu trabalho na promoção e reforço do grande motor económico, social e cultural do concelho», o sal.

Enriquecer e valorizar a ligação simbiótica de Castro Marim à atividade salineira e, paralelamente, promover outros elementos da cultura e patrimónios locais, como o artesanato e as artes, são os principais objetivos do Presépio de Sal.

Sendo já uma referência das festividades de Natal e mobilizando cada vez mais visitantes, pode ser visitado até ao dia 7 de janeiro, todos os dias, entre as 09h00-13h00 e as 14h30-17h30.