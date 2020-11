ARTeFACTo 2020 traz debate sobre media digital à UAlg

Além das apresentações orais, locais e remotas, haverá também instalações de arte, vídeos e pósteres de trabalhos em andamento.

O Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) da Universidade do Algarve (UAlg) organiza, nos dias 26 e 27 de novembro (quinta e sexta-feira), uma Conferência Internacional sobre Criação Digital em Artes e Comunicação, que terá como oradores convidados Gonzalo Frasca, Jeffrey Shaw e Piet Kommers.

O objetivo desta iniciativa, segundo a organização, passa por «promover o interesse pela cultura atual da media digital e a sua intersecção com a arte, comunicação e tecnologia como um importante campo de pesquisa, enquanto se concentra no estudo dos seus artefactos, abrangendo tópicos que que vão desde a sua conceituação, design, criatividade/prática da arte/processos de pesquisa, implementação computacional, exibição e fruição, bem como seu papel na atual sociedade da informação e do conhecimento, promovendo o estabelecimento das bases conceituais de uma teoria do artefacto no mundo da media digital».

A ARTeFACTo 2020 visa também «dar maior visibilidade aos criadores de artefactos e pesquisadores, teóricos ou profissionais, estabelecendo um espaço comum para a discussão e troca de novas experiências, enquanto promove um melhor entendimento sobre as artes e a cultura digital num amplo espectro de cultura, disciplinar e profissional.

Para tal, foram convidados académicos, professores, investigadores, artistas, profissionais da informática e outros que trabalhem nas áreas das artes, comunicação, cultura e educação digital, com enfoque específico em artefactos e instalações artísticas.

O Comité Científico e Artístico Internacional da ARTeFACTo 2020 é composto por especialistas em várias disciplinas. O programa da conferência consistirá em oradores principais, especialistas eminentes, apresentações orais (locais e remotas, via webconferência) dos artigos contribuídos, instalações de arte, vídeos e pósteres de trabalhos em andamento.

