Arte Bianca, na Costa Vicentina, entre as 50 melhores pizzarias da Europa

O grupo de restauração Arte Bianca que conta com três espaços na costa Vicentina vê o trabalho reconhecido no concurso internacional 50 Top Pizza.

O restaurante Arte Bianca, com essência italiana, acaba de ser distinguido no 50 Top Pizza, um dos concursos internacionais mais prestigiados em termos de avaliação de pizza italiana e que elege, todos os anos, as 50 melhores pizzarias da Europa. Esta distinção é um reconhecimento do trabalho de investigação e desenvolvimento que a equipa do Arte Bianca tem realizado nos seus restaurantes afirmando-se como referência gastronómica nacional e internacional nesta área.

«O reconhecimento neste ranking do 50 Top Pizza traduz o empenho que a equipa do Arte Bianca tem tido para trazer o melhor deste prato italiano, país de onde viemos para investir em Portugal com a abertura dos restaurantes Arte Bianca. Privilegiamos a qualidade da massa, dos produtos sazonais a par de um atento serviço de sala e do conforto do nosso espaço, critérios também tido em consideração na seleção de restaurantes que fazem parte deste concurso», afirma com orgulho Manuela Mattavelli, fundadora do Arte Bianca.

«Acreditamos que esta distinção vai despertar ainda mais curiosidade por portugueses e turistas que visitam o país para vir conhecer a essência do Arte Bianca e o trabalho, a paixão e o amor que temos pela boa comida e pela cozinha italiana», acrescenta.

O 50 Top Pizza avalia os restaurantes baseando-se em vários critérios como a pizza, qualidade dos produtos utilizados e a forma como os diferentes elementos foram combinados; o serviço, a preparação do staff da sala e a sua capacidade em apresentar e explicar os produtos sejam pizzas ou bebidas; o espaço, ambiente, decoração e limpeza; o tempo de espera, onde são avaliados a forma como o fluxo de clientes é gerido e se são dadas preferências injustificadas ou se as ordens são seguidas de acordo com as indicações; a existência de carta de vinhos (com produtos locais e regionais); a cerveja, com preferência por produtos artesanais; e oferta variada de bebidas.

Os rankings que compõem o guia deste concurso internacional destacam o que de melhor se faz em termos de pizzas, avaliando todos os elementos que a constituem.

Esta premiação, iniciada em Itália, rapidamente se expandiu para fora do país de origem deste prato que é apreciado a nível mundial.

O Arte Bianca é pioneiro em Portugal, desde 2015, em pizzas e massas de elevada qualidade. As massas são feitas com farinhas italianas selecionadas, provenientes diretamente de Dal Mulino, todas elas farinhas naturais, e mais digestivas.

O restaurante possui um laboratório interno, onde a investigação e a inovação de novos produtos e de diferentes tipos de massas são realizadas, assim como, o controlo de qualidade, tanto no produto base como na transformação de subprodutos.

«A massa é o elemento-chave da pizza. O trabalho que temos desenvolvido ao nível das massas-mãe tem sido fundamental para a qualidade do produto final. A nova massa que adicionámos no menu é tão leve que funciona como uma nuvem a suster os ingredientes da pizza», constata Emanuele Zingale, chef e pizaiolo do Arte Bianca.

O Arte Bianca apresenta quatro variedades em termos de massa de pizza:

Pizza & Massas Gourmet, elaboradas com massa-mãe, após uma longa fermentação, maturação natural e levedação mínima de 72 horas;

La Nuvola di Arte Bianca, o mais recente produto inovador, feito com massa fermentada de alta hidratação, com 90 por cento de água e uma longa fermentação em diferentes temperaturas;

Massas integrais com massa-mãe, elaboradas com farinhas naturais que seguem escrupulosamente uma longa fermentação e maturação natural, com um mínimo de 72 horas;

Massa sem glúten, uma massa-mãe feita com farinhas naturais após uma longa fermentação (mínimo de 72 horas) e maturação natural.

À frente da cozinha está Emanuele Zingale, chef do Arte Bianca, com uma longa experiência na área da restauração.

«Colaboramos, há vários anos, com importantes chefs italianos no mundo da pizza e de produtos fermentados como Beniamino Bilali, Edoardo Ore e Roberto Polenghi que foram importantes aprendizagens para o trabalho que estamos agora a desenvolver em Portugal, no Arte Bianca», conclui Manuela Mattavelli, fundadora do Arte Bianca.

«Este prémio vem refletir os pilares nos quais assenta o Arte Bianca – amor, paixão, inovação e desenvolvimento – sempre com o objetivo de que cada cliente se apaixone pelos pratos que servimos», acrescenta.

O design dos restaurantes, localizados em Aljezur, Arrifana e Sagres, é moderno, acolhedor, com matérias-primas naturais que destacam a madeira, pedra e ferro, e fazem do Arte Bianca um local ideal para uma experiência gastronómica italiana autêntica.