ARS Algarve renova contratos a nove unidades de internamento

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve renovou os contratos-programa a nove unidades de internamento da região.

Cinco Unidades de Média Duração e Reabilitação, duas de Convalescença e duas de Longa Duração e Manutenção, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados do Algarve, renovaram os contratos-programa com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, no dia 4 de março, em Faro, renovando assim a prestação de cuidados em nove das 19 unidades de internamento da Rede Geral do Algarve.

A renovação de contratos-programa foi realizada com as seguintes unidades:

Duas Unidades da Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social, uma de Longa Duração e Manutenção e uma de Média Duração e Reabilitação;

Uma Unidade de Média Duração e Reabilitação de Olhão, da Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão;

Uma Unidade de Média Duração e Reabilitação de Loulé, da Santa Casa da Misericórdia de Loulé;

Duas Unidades da Al-Vita, PRO-FN, Serviços de Saúde, uma de Convalescença e uma de Média Duração e Reabilitação em Portimão;

Duas Unidades da Santa Casa da Misericórdia de Portimão, uma de Convalescença e uma de Média Duração e Reabilitação;

Uma Unidade de Longa Duração e Manutenção no Algoz, do Lar Quinta de São Sebastião.

A região do Algarve dispõe atualmente, no âmbito da Rede Geral, de 74 camas de convalescença, 142 camas para internamentos de média duração e reabilitação e de 316 camas para internamentos de longa duração e manutenção.

A cerimónia da assinatura contou com a presença do presidente do Conselho Diretivo da ARS Algarve, Paulo Morgado, da diretora do Centro Distrital de Faro do Instituto de Segurança Social, Margarida Flores, da Coordenadora da Equipa de Coordenação Regional dos Cuidados Continuados Integrados do Algarve, Fernanda Faleiro, e dos representantes de cada uma das Unidades de Internamento.