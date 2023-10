Arrow Global anuncia compra da Estalagem da Cegonha em Vilamoura

A Arrow Global adquiriu a Estalagem da Cegonha em Vilamoura, um investimento de 90 milhões de euros.

A Arrow Global adquiriu a Estalagem da Cegonha em Vilamoura, no Algarve, um investimento de 90 milhões de euros que inclui a requalificação do espaço de alojamento turístico e residencial, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o grupo especificou que o negócio inclui dois terrenos, destinando-se um lote, com edifícios qualificados, à construção de um ‘boutique’ hotel de cinco estrelas com 40 quartos e de 76 residências turísticas.

O segundo lote terá como finalidade a construção de 21 moradias, adianta o grupo gestor de fundos de investimento de crédito e imobiliário.

Edificada no século XVI, a Estalagem da Cegonha é um edifício emblemático situado à entrada de Vilamoura, Loulé, no distrito de Faro, que era a casa senhorial do Morgado de Quarteira e que, segundo os registos, foi visitada por Dom Sebastião em 1573.

«Os terrenos da Estalagem da Cegonha têm particular relevância por se tratar da casa senhorial do antigo Morgado de Quarteira, adquirida no final dos anos 1960 por Cupertino de Miranda, visto como o primeiro visionário de Vilamoura», apontou o diretor executivo da Arrow Global Portugal, João Bugalho, citado no comunicado.

De acordo com o grupo, o boutique hotel de cinco estrelas e todo o projeto vêm consolidar a zona noroeste de Vilamoura e atrair um novo segmento de turismo ‘premium’.

A Estalagem da Cegonha foi adquirida ao fundo Discovery Portugal Real State num processo gerido pela Norfin Serviços, gestora portuguesa de ativos e subsidiária da Arrow Global.

Questionada pela Lusa sobre o valor da aquisição, fonte do grupo escusou-se a revelar o montante, adiantando apenas que está previsto um investimento de 90 milhões de euros que inclui a requalificação do espaço.