Arrebita Portimão regressa com 30 chefs e um tributo ao mar

Arrebita Portimão regressa em agosto com tributo ao mar e mais de 30 chefs de todo o país.

Depois do enorme sucesso de 2020, o Arrebita volta à cidade de Portimão para uma segunda edição que promete voltar a agitar as ruas do centro histórico da cidade.

Com datas marcadas para o fim de semana de 21 e 22 de agosto, o Arrebita Portimão uma parceria entre a Amuse Bouche e a Câmara Municipal de Portimão, reúne mais de 30 chefs que irão prestar homenagem à melhor matéria-prima local.

À semelhança do que tem vindo a acontecer em todos os eventos Arrebita, a programação conta com nomes consagrados do panorama gastronómico nacional, mas também com jovens talentos em ascensão.

O desafio? Inspirarem-se na costa portuguesa e na serra algarvia para a criação de pratos únicos que terão um preço fixo de 6 euros. A entrada é gratuita.

Entre os cozinheiros presentes destaca-se a presença de seis chefs vindos de cozinhas premiadas com estrela Michelin: João Oliveira (Vista, Portimão), que se apresenta pela primeira à cidade que o acolheu fora da cozinha do local de trabalho, Pedro Almeida (Midori, Sintra), Rui Silvestre (Vistas, Vila Nova de Cacela), José Lopes (Bon Bon, Carvoeiro), João Alves (sous chef LOCO, Lisboa) e a dupla Américo dos Santos e Miguel Gomes (pasteleiros Belcanto, Lisboa).

De sublinhar também a presença de alguns dos mais promissores jovens cozinheiros do país, como é o caso de João Narigueta e Filipe Rebocho (Híbrido, Évora), Pedro Sousa (Sr. Lisboa, Lisboa), Tomás Rocha e Rita Gama (Bicho Mau, Lisboa) ou do pasteleiro Carlos Fernandes.

A cozinhar em conjunto estarão também Leandro Araújo e Rui Sequeira, responsáveis por dois dos mais badalados restaurantes do Algarve, o Cafezique (Loulé) e o Alameda (Faro).

Em ambos os dias, pelo menos um prato terá como estrela a sardinha, numa homenagem a um dos mais icónicos e antigos festivais do Algarve, o Festival da Sardinha de Portimão. Também em destaque estão outras espécies da costa portuguesa, como é o caso da cavala e do carapau.

Cumprindo todas as regras de segurança, o evento terá lugar no mesmo local do ano passado, ocupando duas ruas do centro de Portimão, ambas com entrada na Praça da República (Alameda).

Os chefs irão cozinhar a partir de todo o tipo de lojas (barbearias, lojas de doces, papelarias, entre outras), que serão convidadas a assumir um papel ativo no festival.

O recinto está aberto em ambos os dias das 18h30 às 22h30.

Vencedor do Grande Prémio da Academia Portuguesa de Gastronomia em 2020, o Arrebita Portiugal é uma criação Amuse Bouche que tem como missão estimular a economia e o comércio locais, dinamizar as cidades e as regiões e incentivar o turismo nacional.

Conta já com três edições: Portimão 2020, Idanha-a-Nova 2020 e Altitudo Guarda 2021.

Cartaz Arrebita Portimão 2021

Dia 21, sábado

João Viegas (Checkin, Faro) – Sarda curada, brioche fumado em cinzas, plâncton, raízes picantes e soufflé de batata

Pedro Sousa (Sr. Lisboa, Lisboa) – Tosta com ostra e perceves, «a tosta que a tua mãe nunca te fez»

Hugo Candeias (The Art Gate/Ofício, Lisboa) – Sandes de aba estufada em brioche

Tomás Rocha e Rita Gama (Bicho Mau, Lisboa) – Santoquetes (croquetes frios de santola, maionese de algas e folhas verdes)

Miguel Peres (Pigmeu, Lisboa) – A Porcalhona (bifana)

Marco Morais (F, Portimão) – Ceviche de corvina

Carlos Fernandes (Pasteleiro) – Isto não é uma tarte de amêndoas e figo

Leandro Araújo (Cafezique, Loulé) + Rui Sequeira (Alameda, Faro) – Tostada de javali, maionese de gamba da costa e pickles

André Magalhães (Taberna das Flores, Lisboa) – Picadinho de carapau

Miguel Diniz + Cristiano Barata (Vifanas) – Tosta de sardinha, pimento e toucinho *Opção vegetariana (sem toucinho)

Hugo Brito (Boi Cavalo, Lisboa) + Artur Gomes – Almôndegas de caldeirada com molho

Xó (muxama, presunto, katsuobushi, Moscatel)

Maurício Vale (SOI, Lisboa) – Korean Bao Bun Burguer (Steam Bao, brisket burguer, kimchi, crispy kale e maionese de Gochujang)

Dia 22, domingo