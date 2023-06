Arraúl Gastrobar: o novo restaurante inspirado numa lenda de Olhão

O novo restaurante de Olhão nasceu inspirado na lenda do Arraúl e promete pratos típicos reinventados, mas também opções veganas e para crianças.

Arraúl, era um rapaz que vivia na mística ilha da Atlântida. Conta a lenda que. devido a uma tempestade, a ilha desapareceu e Arraúl foi levado para alto-mar acabando por ser engolido por uma baleia e devolvido pela mesma, ainda com vida, junto ao Sítio das Prainhas, local onde Olhão se originou.

Com medo de ser levado novamente pelo mar, e encantado pela terra onde se encontrava, Arraúl decidiu construir uma linha para proteger a costa nesta zona, carregando terra do Cerro da Cabeça para o mar, com o auxílio de um carro cúbico com rodas cúbicas construído pelo mesmo (pois este adorava tudo em forma cúbica).

Assim nasceu o cordão dunar, que hoje protege a costa, formando as ilhas barreira da Fuseta, da Armona e da Culatra.

A lenda do Arraúl é uma das lendas de Olhão que constituem o Caminho das Lendas, o percurso pedonal que liga cinco dos principais largos da zona histórica da cidade.

É num desses largos, nomeadamente no Largo João da Carma, que se situa o Arraúl Gastrobar.

«Partilha» é o lema deste restaurante, que combina pratos e petiscos com uma carta de vinhos diversificada e cocktails clássicos, pensados para serem desfrutados em ambiente de partilha e confraternização.

Na ementa pode encontrar desde pratos típicos reinterpretados pelo chef, como o bitoque cúbico de atum rabilho, çascas de bacalhau assado com azeite extra virgem, camarão frito com alho e medronho ou a dourada aos cubos frita com arroz de tomate malandrinho, a iguarias confecionadas com produtos da região, como a salada de requeijão, muxama, figo, amêndoa e rabanete ou a sobremesa de assinatura «Arraúl Cúbica» com amêndoa, alfarroba, figo e laranja, lembrado os sabores da famosa trilogia algarvia mas com uma apresentação irreverente.

Uma curiosidade é que alguns dos pratos são servidos aos cubos, a forma geométrica preferida de Arraúl e característica da cidade cubista de Olhão.

Neste novo restaurante também se pode, encontrar opções vegetarianas e para crianças.

Para conhecer o espaço, é recomendado marcar mesa através de telefone (289 714 298).